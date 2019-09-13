Экономика
Журналистская правдаМатеринский капитал увеличится до 466 тысяч рублей в 2020 году
Заместитель председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что со следующего года размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.
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Позднее в столичном главке сообщили о возбуждении уголовного дела о групповом мошенничестве с накоплениями пенсионеров (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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Российская газета 09:00
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Угроза потери транзита газа привела к бардаку в «Нафтогазе»
По словам Журавко, в компании надеются на помощь Европы в вопросе продления транзита газа через Украину.
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ЦРУ рассказало, как использовало голубей-шпионов в холодную войну
ЦРУ США рассекретило детали своих операций времен холодной войны, в которых использовались голуби, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 06:38
Армия и оружие
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Аргументы и Факты вчера в 11:34
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Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
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В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
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Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
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Неймар вернулся и на 90-й минуте принёс победу «ПСЖ»
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Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
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