Экономика
RT на русскомМатеринский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей
Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:06, Вашингтон
Общество
Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Врачи определились с лечением Анастасии Заворотнюк
Медики составили план терапии известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии.
iReactor 03:30
Происшествия
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Происшествия
Соцработницу в Карелии обвинили в убийстве двух инвалидов ради денег
Верховный суд Карелии начал рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Питкяранты, обвиняемой в убийстве двух пожилых инвалидов ради денег для ставок на интернет-площадках, сообщили в четверг РИА Новости в региональном СК РФ.
РИА Новости 03:41
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20
Политика
Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44
Армия и оружие
В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией
Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.
Газета.Ru 01:11
Наука
Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.
Известия вчера в 21:29
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
РИА Новости 04:35
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов в преддверии боя
Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который будет проходить 2 ноября.
Нева Спорт 04:34
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников
Российская газета 04:43
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Происшествия
AP: число погибших в результате взрыва в Афганистане возросло до 20
Число погибших в результате взрыва в Калате, административном центре афганской провинции Забуль, возросло до 20.
ТАСС 01:58
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.
Газета.Ru 04:05
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Футбол
ЦСКА сыграет с «Лудогорецом» в Лиге Европы
ЦСКА проведет в гостях с Лудогорецом матч первого тура группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 02:08
Происшествия
СК завел дело после смерти мужчины от взрыва гранаты в Златоусте
Следователи завели уголовное дело после гибели мужчины в Златоусте из-за взрыва гранаты, сообщается на сайте управления СК по Челябинской области.
РБК 04:39
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета вчера в 08:13
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу поднялась на три строчки - с 46-го на 42-е место - в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
МК-Спорт 04:58
Кино
Режиссер полнометражной версии «Чернобыля: Зоны отчуждения» рассказал, как снимал фильм с тремя разными финалами
Вокруг ТВ вчера в 10:20
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия
В Петербурге задержан президент банка «Прайм Финанс»
По информации «Фонтанки», в ночь на 19 сентября второе управление Следственного комитета России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова.
Фонтанка.Ру 03:05
Происшествия
Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве
Украинские правоохранительные органы опубликовали видео, на котором запечатлен момент задержания военнослужащего ВСУ Алексея Белько.
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57