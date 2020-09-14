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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъвчера в 10:36
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новостивчера в 11:01
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ruвчера в 10:55
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русскомвчера в 10:37
РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБКвчера в 11:27
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ruвчера в 10:30
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАССвчера в 10:07

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
Ведомости00:41
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
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Песков призвал не сравнивать кредит Белоруссии и Украине

Кредит Белоруссии в $1,5 млрд, о выделении которого ранее объявил президент России Владимир Путин, не стоит сравнивать с займом в $3 млрд Украине при Викторе Януковиче, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомостивчера в 14:07
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