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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБК11:27
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ru10:30
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ru10:55
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русском10:37
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъ10:36
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новости11:01
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАСС10:07

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался.
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
РБК14:39
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК08:16
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьер08:10
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Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Свой в доску

Tony Hawk’s Pro Skater всегда была аркадной серией, в которой можно перемахнуть через бассейн в прыжке, бесконечно скользить по перилам или упасть с большой высоты на колёсики скейта, не разбившись в лепёшку.
Игромания.ру07:39
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
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Ford Ranger Tremor 2021 года получил серьезные внедорожные обновления

В компании Ford сообщили, что Ranger Tremor — это «самая внедорожная» из всех доступных версий пикапа, которая адаптирована для тяжёлого бездорожья без ущерба для полезной нагрузки и тяговых возможностей.
Тарантас Ньюс11:49
3

Двум детям из Петербурга доставят импортные лекарства для лечения

Сегодня, 14 сентября, в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга комздрав города принял прошение Тошназаровой, которая просила о разрешении лечить своих детей незарегистрированным в России препаратом.
Невские Новости10:02
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Древний Ханаанский дворец в Тель-Кабри разрушило землетрясение

По словам авторов научной работы, характер разрушений говорит о том, что все происходило в один момент, а не на протяжении некоторого времени. popmeh.ru Также МедиаПоток рассказывал, что археологи раскопали рядом с израильским побережьем загадочное кораблекрушение, которое произошло в VII веке.
МедиаПоток09:01
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Трудные времена: Что надо сделать Мишустину, чтобы бедность победить

Рассуждая о повышении реальных доходов населения, многие эксперты забывают, что правительство намерено добиться этого еще и за счет "обеления" той части доходов, которые сегодня находятся в тени, говорит директор ассоциации "России скии дом международного научно-технического сотрудничества" Дмитрии Протасовскии.
Свободная Пресса01:35
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Смольный не хочет ужесточать ковид-режим, но послаблений не будет

Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 18:09 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне роста суточного количества заражений коронавирусной инфекцией и в ожидании второй волны пандемии пока не планируют ужесточения ограничительных мер.
REGNUM11:09