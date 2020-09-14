Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Смотрите также
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят
Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
В Красноярске произошел массовый вылет насекомых
Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
При пожаре в жилом доме в Татарии погиб мужчина
Бывший муж Волочковой сделал предложение телеведущей
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
Подробнее о событии