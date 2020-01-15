Общество

Время НВремя НМатеринский капитал в России начнут выдавать на первого ребенка

Владимир Путин заявил, что материнский капитал, размер которого сегодня составляет 466617 рублей необходимо выдавать уже при рождении первого ребенка в семье.
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