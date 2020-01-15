Общество
Время НМатеринский капитал в России начнут выдавать на первого ребенка
Владимир Путин заявил, что материнский капитал, размер которого сегодня составляет 466617 рублей необходимо выдавать уже при рождении первого ребенка в семье.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин: Российские семьи смогут получить материнский капитал при рождении первого ребенка
Эхо Москвывчера в 05:03
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Общество
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Политика
Мишустин обещает приложить все усилия для борьбы с бедностью в РФ
Предложенный на пост премьера Михаил Мишустин на встрече с КПРФ пообещал приложить все усилия для решения вопросов бедности в РФ, в первую очередь это касается малообеспеченных семей.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Политика
Медведев останется председателем партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия», находясь на должности зампредседателя Совета безопасности России, пишет ТАСС.
Общество
В Японии подтвердили первый случай заражения опасным вирусом из Китая
В Японии подтвердили первый случай заражения неизвестным вирусом из Китая, пишет Kyodo News.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Экономика
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале
Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
Происшествия
На борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация
В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Это следует из данных системы Flightradar24.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
Путин поздравил Ланового с 86-летием
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» в переигровке Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом переиграл «Вулверхэмптон» (1:0) в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Здоровье
Онколог рассказал, как выявить рак кожи на ранней стадии
О самом эффективном методе диагностики рака кожи рассказал кандидат медицинских наук, дерматоонколог из Санкт-Петербурга, Дмитрий Бейнусов.
Экономика
Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Политика
Пушков рассказал о польском предложении разделить Россию
Бывший советник президента США по национальной безопасности, поляк Збигнев Бжезинский предлагал России "разделиться на три части", заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Экономика
Калининград претендует на расширение канала за 46 млрд рублей
Вход в канал возбраняется для кораблей длиной более 200 м, а также судам, осадка которых превышает 8 м. По подсчетам правительства Калининградской области, расширение канала до актуальных параметров обойдется в 35-40 млрд рублей.
Общество
Российские пенсионеры наладили подпольное производство оружия
В городе Озерске Челябинской области осудили двух пенсионеров, наладивших подпольное производство оружия.
Политика
Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи
Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Транспорт
Строители оценили готовность трассы «Таврида» в Крыму на 85%
Общая готовность трассы "Таврида" в Крыму составляет 85%, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" (генподрядчик строительства) Григорий Назаров.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
Мишустин выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ заявил, что выступает против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ.
Футбол
«Монако» Головина проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1
Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин вышел на центральный матч тура в стартовом составе "Монако", но не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 69-й минуте.
Космос
Магнитные бури возникают гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее
В ходе исследования, которое провели команды ученых из США и Южной Кореи во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, удалось выяснить, что магнитные бури могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
Происшествия
Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции
В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции.
Общество
Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце
В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.
Кино
Звезда «МакМафии» Джеймс Нортон стал фаворитом на роль Джеймса Бонда
Пока в фаворитах оказался Джеймс Нортон, известный по криминальному сериалу BBC «МакМафия».