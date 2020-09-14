Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
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Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
С чего всё началось
Во время того же послания Федеральному собранию президент сообщил о новом пособии семьям
, где доход составляет меньше одного прожиточного минимума на человека.
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