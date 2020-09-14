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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
С чего всё началось
Во время того же послания Федеральному собранию президент сообщил о новом пособии семьям
, где доход составляет меньше одного прожиточного минимума на человека.
Екатеринбург Онлайн10:22
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Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъ10:36
Фонтанка.Ру

Материнский капитал увеличится: за первого ребёнка обещают 483 882 рубля

Фонтанка.Ру10:43
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русском10:37
РИА Новости

В России увеличат размер материнского капитала

РИА Новости11:01
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ru10:30
РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБК10:22
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАСС10:07

«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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В Британии заявили об опасности ракеты «Буревестник»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новостивчера в 09:48
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ЦИК подтвердил легитимность пня во Владимирской области

ЦИК заявляет, что на пне в Ульяновской области проголосовали из-за того, что так пожелали пожилые люди, во Владимирской — так как это «популярное место встреч в одной из деревень», в Брянской — по состоянию здоровья одной из местных жительниц.
Владимирские новости10:29
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Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко одобрил идею внесения изменений в конституции республики, сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости.
Общественная служба новостей09:40
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Выяснилось, когда в России начнется вторая волна коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что нужно быть готовым к разным вариантам, но в случае соблюдения обществом правил безопасности изменений в эпидемиологической обстановке второй волны коронавируса в РФ не будет, пишет «Национальная служба новостей».
URA.Ru10:01
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В атмосфере Венеры обнаружены следы фосфина

Астрономы при помощи наземных телескопов обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов.
N+111:01
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Актёр, давший голос Франклину из GTA 5, объяснил, почему GTA 6 до сих пор не вышла

Актёр Шон Фонтено, отдавший свой голос Франклину в GTA 5, рассказал, почему Rockstar так долго не выпускает GTA 6. По мнению «голоса Франклина», на выпуск игры такого уровня необходимо много времени.
Чемпионат10:42

У «Северного потока-2» появилась новая проблема: претензии выдвинула Дания

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, выдвинутая Фредриксен очередная претензия по СП-2 выглядит абсурдной — за счет нового газопровода наша страна не увеличивает поставки «голубого топлива» в Европу, а лишь изменяет маршрут поставок топлива.
Московский Комсомолец10:15

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
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