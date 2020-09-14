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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
С чего всё началось
Во время того же послания Федеральному собранию президент сообщил о новом пособии семьям
, где доход составляет меньше одного прожиточного минимума на человека.
Екатеринбург Онлайн10:22
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РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБК11:27
РИА Новости

В России увеличат материнский капитал на 3,7%

РИА Новости11:01
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ru10:55
RT на русском

В Госдуме прокомментировали планы по индексации маткапитала на 3,7%

RT на русском11:40
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъ10:36
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ru10:30
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАСС10:07

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Ведомости12:10
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Интерфакс08:00
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РБК12:17
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