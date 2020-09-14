Общество
RT на русскомМатеринский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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Космос
На Венере обнаружены признаки жизни
Экспресс газета 12:40
Шоу-бизнес
МакSим сильно похудела и очистила Instagram от старых фотографий
Певица Марина Абросимова (МакSим) сильно похудела и решила начать жить с чистого листа, удалив все старые фотографии из социальной сети Instagram.
News.ru 16:35
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
В официальном Instagram-аккаунте поддержки российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой была диагностирована глиобластома, появилась новая фотография.
CT news 16:36
Общество
Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург
Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАСС 15:29
Гаджеты
В России резко выросли продажи Apple Watch
Продажи умных часов Apple Watch в России выросли в 10 раз за последнюю неделю, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Ozon.
Ведомости 15:06
Политика
Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости 08:24
Общество
В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 5 тысяч
В Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом, общее число погибших достигло 5006, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 16:18
Общество
Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости 14:40
Футбол
«Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
«Ростов» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
МК-Спорт 15:29
Политика
Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией
«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС его слова.
Парламентская газета 14:23
Политика
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Москва отменила визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию, который был назначен на 15 сентября, сообщил МИД.
РИА Новости 09:53
Политика
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста журналиста Ивана Сафронова
Ранее многие российские журналисты выступали в поддержку Ивана Сафронова и требовали прекратить дело.
Эхо Москвы 17:02
Происшествия
Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу
Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс 08:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Певица Наташа Королева отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.
РИА Новости 05:28
Армия и оружие
Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
РИА Новости 13:35
Игры
Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6
Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnsk 14:05
Игры
Разработчик Cyberpunk 2077 прошел игру на 100% и выбил платину
CyberSport.ru 07:50
Футбол
«Химки» сыграют вторым составом в Кубке России с иркутским «Зенитом»
Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько сообщил о решении дать основным футболистам отдых в матче Кубка России против иркутского «Зенита».
Бомбардир.ру 16:37
Футбол
«Реал» договорился о переходе Лаутаро Мартинеса
Нева Спорт 08:16
Происшествия
Стали известны детали домогательств Макгрегора
12 сентября стало известно, что корсиканская полиция задержала ирландского бойца. Макгрегора отпустили после допроса.
Lenta.ru 06:49
Футбол
«Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Дуйсбург» в матче Кубка Германии
RT на русском 16:50
Армия и оружие
Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере
По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело вчера в 09:20
Теннис
Блинкова обыграла Тайхман и вышла во второй круг турнира в Риме
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла швейцарскую спортсменку Хиль Белен Тайхман и квалифицировалась во второй круг турнира WTA в Риме.
Нева Спорт 12:17
Космос
«Нас просят молчать»: когда объявят о загадочном астрономическом открытии
Сегодня, 14 сентября 2020 года, ученые Королевского астрономического общества на пресс-брифинге расскажут о важном астрономическом открытии, которое долгое время держалось в строжайшем секрете.
Ридус 03:20
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала тройное сальто
Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT news 06:13
Происшествия
Элитные Ferrari и BMW столкнулись на Комендантском проспекте
«Многомилионная» авария с участием люксовых Ferrari и BMW произошла на Комендантском проспекте.
КП - Санкт-Петербург 16:51
Шоу-бизнес
Хореограф Папунаишвили расстался с женой
Евгений Папунаишвили разошелся со своей супругой Салимой Бижабер. Они познакомились в салоне красоты. Его привлекла итальянская стилистка.
CT news 05:48