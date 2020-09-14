Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Шоу-бизнес МакSим сильно похудела и очистила Instagram от старых фотографий Певица Марина Абросимова (МакSим) сильно похудела и решила начать жить с чистого листа, удалив все старые фотографии из социальной сети Instagram.

Общество Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева. 24

Гаджеты В России резко выросли продажи Apple Watch Продажи умных часов Apple Watch в России выросли в 10 раз за последнюю неделю, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Ozon. 132

Политика Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец. 1K

Общество Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения. 1K

Футбол «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Политика Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией «Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС его слова. 79

Политика Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста журналиста Ивана Сафронова Ранее многие российские журналисты выступали в поддержку Ивана Сафронова и требовали прекратить дело.

Происшествия Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших. 45

Шоу-бизнес Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана Певица Наташа Королева отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. 13

Игры Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6 Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5. 3

Футбол «Химки» сыграют вторым составом в Кубке России с иркутским «Зенитом» Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько сообщил о решении дать основным футболистам отдых в матче Кубка России против иркутского «Зенита».

Происшествия Стали известны детали домогательств Макгрегора 12 сентября стало известно, что корсиканская полиция задержала ирландского бойца. Макгрегора отпустили после допроса. 4

Теннис Блинкова обыграла Тайхман и вышла во второй круг турнира в Риме Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла швейцарскую спортсменку Хиль Белен Тайхман и квалифицировалась во второй круг турнира WTA в Риме.

Космос «Нас просят молчать»: когда объявят о загадочном астрономическом открытии Сегодня, 14 сентября 2020 года, ученые Королевского астрономического общества на пресс-брифинге расскажут о важном астрономическом открытии, которое долгое время держалось в строжайшем секрете.

Шоу-бизнес Кристина Асмус показала тройное сальто Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики. 20

Происшествия Элитные Ferrari и BMW столкнулись на Комендантском проспекте «Многомилионная» авария с участием люксовых Ferrari и BMW произошла на Комендантском проспекте.