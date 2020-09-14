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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБКвчера в 11:27
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новостивчера в 11:01
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ruвчера в 10:30
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русскомвчера в 10:37
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъвчера в 10:36
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ruвчера в 10:55
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАССвчера в 10:07

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ruвчера в 06:31
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Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости23:23
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Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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