Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБКвчера в 11:27
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новостивчера в 11:01
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ruвчера в 10:30
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русскомвчера в 10:37
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъвчера в 10:36
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ruвчера в 10:55
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАССвчера в 10:07

Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом
РИА Новости17:57

Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вечевчера в 05:24
2

Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
1,3K

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.
Ведомости17:13
31

Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
RT на русском18:58
3