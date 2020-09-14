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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъ10:36
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новости11:01
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ru10:55
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русском10:37
РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБК11:27
Life.ru

Размер материнского капитала вырастет в 2021 году

Life.ru10:13
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАСС10:07

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией
RT на русском13:57
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
Коммерсантъ12:19
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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США задумались о сокращении России квот на продажу урана

Ранее США ввели антидемпинговую пошлину на прямые поставки российского низкообогащенного урана, и тем самым запретили российскому поставщику "Техснабэкспорт" заключать прямые контракты с американскими энергокомпаниями.
Труд14:07
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Толмачев: я предлагал Алиханову сделать из Дома Советов библиотеку

Виталий Невар / Новый Калининград Глава Корпорации правительства Калининградской области Андрей Толмачев предлагал губернатору Антону Алиханову переоборудовать Дом Советов под библиотеку.
Новый Калининград.Ru14:17
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
РИА Новости09:22
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Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
Ведомости11:13
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