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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъвчера в 10:36
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новостивчера в 11:01
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ruвчера в 10:55
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русскомвчера в 10:37
РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБКвчера в 11:27
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ruвчера в 10:30
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАССвчера в 10:07

Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд
Народные новостивчера в 13:07
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Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального

Как заявило федеральное правительство, специальные лаборатории во Франции и Швеции провели повторные исследования проб Навального и подтвердили отравление веществом, принадлежащем к группе "Новичок".
РИА Новостивчера в 10:00
3,1K

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженного природного газа из США.
Газета.Ruвчера в 21:10
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
9

Очереди в больницах Екатеринбурга объяснили дефицитом врачей

В горздраве E1.RU пояснили, что осенью такие очереди в поликлиниках — норма, потому что начинают работу школьные и дошкольные учреждения, а также учреждения дополнительного образования.
Екатеринбург Онлайнвчера в 08:32
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Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства при резком подорожании

Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или в случае резкого подорожания аптечной продукции.
Российская газета17:30