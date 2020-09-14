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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
С чего всё началось
Во время того же послания Федеральному собранию президент сообщил о новом пособии семьям
, где доход составляет меньше одного прожиточного минимума на человека.
Екатеринбург Онлайн10:22
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РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБК11:27
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ru10:30
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ru10:55
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русском10:37
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъ10:36
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новости11:01
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАСС10:07

Путин поддержал идею о проведении конституционной реформы в Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею своего белорусского коллеги Александра Лукашенко провести в Белоруссии конституционную реформу, сообщил в понедельник, 14 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментирую прошедшую в Сочи встречу мировых лидеров.
Путин поддержал идею о проведении конституционной реформы в Белоруссии
Комсомольская правда13:13
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
РИА Новости13:35
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МИД Германии посоветовал обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО

России следует обращаться с запросами о состоянии основателя ФБК Алексея Навального не к немецкому правительству, а к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Ведомости10:50

Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnsk14:05

Торги бумагами Oracle на бирже Нью-Йорка возобновились

14 сентября Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle после того, как министр финансов США Стивен Мнучин накануне, 13 сентября, в интервью телекомпании CNBC сообщил, что администрация США изучит предложение Oracle о покупке американского подразделения китайского видеосервиса TikTok у его владельца ByteDance.
Ведомости11:23
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