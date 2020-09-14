Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБКвчера в 11:27
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новостивчера в 11:01
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ruвчера в 10:30
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русскомвчера в 10:37
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъвчера в 10:36
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ruвчера в 10:55
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАССвчера в 10:07

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
368

Шесть человек погибли в столкновении «Лады» с фурой в Удмуртии

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).
Вести.Ru01:26
21

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
2,7K

«Зенит» вернулся на первое место: итоги 7-го тура РПЛ

"Спартак" уступил ЦСКА в столичном дерби, "Сочи" пролидировал один день, но в итоге на первое место вернулся чемпион "Зенит", "Локомотив" продолжил серию неудач, а встреча "Ротор" - "Краснодар" была отменена из-за коронавируса.
Газета.Ru02:05

В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
8

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.
RT на русскомвчера в 13:57
81

Россия открыла границу с Южной Осетией

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
РБК02:07
27