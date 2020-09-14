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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБКвчера в 11:27
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новостивчера в 11:01
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАССвчера в 10:07
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русскомвчера в 10:37
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъвчера в 10:36
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ruвчера в 10:30
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ruвчера в 10:55

Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС его слова.
Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией
Парламентская газетавчера в 14:23
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Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
RT на русском18:58
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Продажи нового iPhone 12 могут стартовать уже 16 сентября

Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые китайские инсайдеры утверждают, что сразу же на следующий день после презентации iPhone 12, то есть шестнадцатого сентября текущего года, могут начаться продажи нового мобильного устройства.
ToDay News Ufa17:58
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Представитель Зеленского объяснил отказ Украины поставлять воду в Крым

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел подчеркнула, что вопрос обеспечения Республики Крым питьевой водой касается не только России, но также и Украины.
iReactor13 сентября в 13:56
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СМИ узнали об обсуждении Германией санкций против России из-за Навального

Немецкие власти из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального рассматривают возможность ввести против России различные санкции, в том числе заморозку активов и запрет на въезд в отношении ряда лиц.
РБК20:02

Эрдоган попросил ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики, сообщил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей.
Взгляд.рувчера в 13:19
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Чешское правительство заявило о второй волне коронавируса в стране

Чехию захлестывает вторая волна пандемии COVID-19, и доступных мощностей медицинских учреждений может не хватить для госпитализации всех зараженных с тяжелыми признаками заболевания.
Вечерняя Москвавчера в 18:56
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