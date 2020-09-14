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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБКвчера в 11:27
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новостивчера в 11:01
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ruвчера в 10:30
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русскомвчера в 10:37
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъвчера в 10:36
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ruвчера в 10:55
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАССвчера в 10:07

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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Молодые холмчане похитили мужчину

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, молодые люди заманили 39-летнего местного жителя домой, избили его, не менее трёх раз ударили его в область бедра.
АСТВвчера в 06:14

В Отделении ПФР рассказали, как получить лекарства по льготным рецептам

С 1 января 2021 года действующим законодательством предусмотрено расширение государственных гарантий граждан, сохранивших право на НСУ в части льготного лекарственного обеспечения, предоставляя возможность обеспечения лекарственными препаратами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Адыгея Сегоднявчера в 03:34

За адвокатским гонораром пришли с автоматами

Речь идет об особо крупном мошенничестве: по версии следствия, госпожа Данилова незаконно получила гонорар в размере 13 млн руб. при оказании ЗАО юридических услуг, а остальные фигуранты ей в этом содействовали.
Коммерсантъвчера в 18:37
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Маск анонсировал тестовый полет прототипа Starship на высоту 18,3 км

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Хайтек+13 сентября в 10:00
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Глава МИД ДНР Никонорова назвала условие для нового обмена пленными

Новый обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса может состояться только, если власти Украины отменят постановление Верховной Рады о местных выборах, которое нарушает Минские договоренности.
Украина.рувчера в 12:18

Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57