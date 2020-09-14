Общество
RT на русскомМатеринский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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Экономика
В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
В России может быть введено понятие «минимального размера часовой ставки».
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ 12:16
Происшествия
Стали известны детали домогательств Макгрегора
12 сентября стало известно, что корсиканская полиция задержала ирландского бойца. Макгрегора отпустили после допроса.
Lenta.ru 06:49
Политика
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Москва отменила визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию, который был назначен на 15 сентября, сообщил МИД.
РИА Новости 09:53
Политика
Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде «майдана», — сказал глава государства.
RT на русском 16:18
Общество
Пашаев заявил об окончательном отказе Ефремова от его услуг
Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, окончательно отказался продолжить работу с адвокатом Эльманом Пашаевым.
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Видеокарты AMD Radeon RX 6000 могут оснастить портом USB-C
Видеокарты Radeon RX 6000 могут оснастить портом USB-C.
Дни24 вчера в 10:17
Футбол
Баттл молодых талантов Украины и Голландии будет зрелищным и голевым. Прогноз на «Динамо Киев» — «АЗ Алкмар»
В ЛЧ стартует третий квалификационный раунд. Киевское «Динамо» на своем поле сыграет с «АЗ Алкмар».
Sport24.ru 12:00
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NVIDIA объявила о покупке британской Arm за 40 млрд долларов
Компания NVIDIA выкупила разработчика технологий мобильных процессоров Arm у японской SoftBank.
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Сюжетный мод «Прощание Белого Волка» к The Witcher 2 выходит в октябре
Сюжет «Прощания Белого волка» посвящён радостному событию: свадьбе Геральта и Йеннифэр.
Игромания.ру 09:40
Экономика
Свыше половины россиян высказались против крупных покупок
Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ru 10:50
Авто
Опубликованы «живые» фото салона новых Renault Logan и Sandero
Как сообщает ToDay News Ufa, в Интернете недавно появились самые первые фотографии салона новых моделей автомобилей Dacia Logan и Sandero.
ToDay News Ufa 17:15
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Адольфо Гайч может перейти из ЦСКА в «Лидс»
Нападающий московского ЦСКА, аргентинец Адольфо Гайч может перейти в английский "Лидс".
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Кино
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был отмечен специальной премией жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.
Россия – Культура вчера в 02:35
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу билетов из некоторых стран в Москву
Пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова сообщила, что авиакомпания открыла продажу билетов на грузопассажирские рейсы из нескольких стран, передаёт ТАСС.
RT на русском 14:45
Политика
Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях
Владимир Путин подписал указ, которым ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), действовавший в рамках МЧС.
РБК 12:16
Политика
Лукашенко рассказал Путину о мощной второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил о начавшейся мощной второй волне коронавируса.
Lenta.ru 18:14
Происшествия
В Подмосковье первокурсника нашли повешенным на крюках
В Подмосковье расследуют смерть студента первого курса Международного юридического института, умершего при загадочных обстоятельствах.
Росбалт 10:12
Происшествия
В Удмуртии в результате ДТП погибли шесть человек
RT на русском 17:57
Футбол
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
По информации источника, "Зенит" готов заплатить за Влашича порядка €35 млн, в настоящее время стороны находятся в стадии активных переговоров.
Газета.Ru 06:15
Общество
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 01:13
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Галактионов: конечно, молодёжной сборной России нужен результат
Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, какие цели ставит перед собой команда.
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Экономика
Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов на закрытии Уолл-стрит
Нью-Йорк, США, 14 сентября 2020, 23:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 сентября в «зеленой зоне» — индекс Nasdaq уверенно закрепился выше 11 000 пунктов, Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов.
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Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Российская певица Наташа Королева прокомментировала сообщения СМИ об измене ее мужа стриптизера Тарзана.
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Актер Крис Эванс случайно продемонстрировал свои гениталии всему миру
Подписчики, не теряя времени даром, сделали скрин выложенного актером ролика. Фото гениталий Эванса мгновенно облетело весь интернет.
Evo-rus.com вчера в 09:23
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Виртуальную копию Венеции создадут для сохранения в случае затопления
ИА Красная Весна 12 сентября в 17:10
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Подтверждена дата выхода в продажу видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070
Megaobzor.com 12:29