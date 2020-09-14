Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъ10:36
РИА Новости

В России увеличат размер материнского капитала

РИА Новости11:01
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ru10:55
RT на русском

В Госдуме прокомментировали планы по индексации маткапитала на 3,7%

RT на русском11:40
РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБК11:27
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ru10:30
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАСС10:07

Лукашенко на переговорах с Путиным напомнил об известной поговорке

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи рассказал, как Минск проводит марши и что происходит в городе в это время, а также напомнил президенту РФ известную поговорку Друг познается в беде.
Лукашенко на переговорах с Путиным напомнил об известной поговорке
Политическая Экспертиза09:32

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
32

Тихановская считает, что белорусский народ не будет возвращать России кредит в $1,5 млрд

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что кредит в размере $1,5 млрд, который Москва намерена предоставить Минску, должен будет возвращать лично Александр Лукашенко, а не белорусский народ.
ТАСС11:26

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:45
797

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
310

«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
361

«Манчестер Сити» предложил 89 миллионов евро за защитника «Атлетико»

Мадрид, 14 сентября 2020, 17:29 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» предложило мадридскому «Атлетико» 89 миллионов евро за 25-летнего центрального защитника сборной Уругвая Хосе Марию Хименеса, контракт которого с «матрасниками» рассчитан до конца сезона 2022/23.
REGNUM10:29