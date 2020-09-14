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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъ10:36
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новости11:01
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ru10:55
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русском10:37
РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБК11:27
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ru10:30
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАСС10:07

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова
Коммерсантъ12:16
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», ‒ пишет издание.
Ведомости12:10
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ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%

Реальный ВВП стран G20 во втором квартале 2020 года упал на беспрецедентные за время ведения расчетов 6,9% относительно предыдущих трех месяцев на фоне ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Интерфакс06:38

Врач объяснил, поможет ли от коронавируса вакцина против гриппа

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), доктор медицинских наук Алебай Сабитов, заявил, что прививка от гриппа, к сожалению, никак не поможет человеку защититься от коронавируса.
Woman.ru10:05

В Марий Эл женщина избила чиновника за отказ дать место в детсаду

Жительница Марий Эл, набросившаяся с кулаками на сотрудника управления образования, который отказался устроить ее ребенка в детсад, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости10:30
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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