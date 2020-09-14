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Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБК11:27
РИА Новости

В России увеличат материнский капитал на 3,7%

РИА Новости11:01
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАСС10:07
RT на русском

В Госдуме прокомментировали планы по индексации маткапитала на 3,7%

RT на русском11:40
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъ10:36
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ru10:30
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ru10:55

Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в 2021 году

Москва, 14 сентября 2020, 18:14 — REGNUM Проектом бюджета Пенсионного фонда России на 2021−2023 годы предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году на 6,3%, социальных пенсий — на 2,6%. Об этом сообщили 14 сентября в пресс-службе Минтруда.
Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в 2021 году
REGNUM11:14
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Путин ликвидировал национальный центр управления в кризисных ситуациях

Президент России Владимир Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости11:34

В Британии заявили об опасности ракеты «Буревестник»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новостивчера в 09:48
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Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн).
Ведомости07:01
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ09:20
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В Турции со дна озера поднялось 1500-летнее святилище

На северо-западе Турции из-за засухи в озере Изник, провинция Бурса, значительно упал уровень воды, благодаря чему впервые с VIII века со дна этого водоема на поверхность поднялась базилика святого Неофита.
Российская газета09:27

Дмитриев: На испытания вакцины «Спутник V» набрано 55 тысяч волонтеров

Всего за две недели в Москве уже набрано 55 тысяч волонтеров, что даже больше, чем необходимо для пострегистрационного этапа клинических испытаний вакцины "Спутник V". Об этом сообщил сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Российская газета10:31
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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