Футбол
Матч ТВМатич возложил на Сульшера ответственность за результаты «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич возложил ответственность за неудачные результаты команды на главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. В этом сезоне серб потерял место в стартовом составе команды, при этом «МЮ» одержал всего одну победу в четырех матчах чемпионата Англии.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Гаджеты
Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
РИА Новости 15:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Политика
Русскоязычный Рабинович поставил на уши украинский Нацсовет по ТВ
На заседании украинского Нацсовета по ТВ и радио, где сегодня рассматривался вопрос о последнем предупреждении (перед лишением лицензии) телеканалу NewsOne, произошла яростная перепалка и стычка между защитниками канала и их оппонентами – националистами-русофобами.
Новый День 08:13
Космос
В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов
Подмосковье Сегодня 05:37
Гаджеты
IPhone может получить подэкранный Touch ID в 2020 году
Apple работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев.
News.ru 08:06
Происшествия
Опубликовано видео с места аварии вертолёта Ми-8 под Саратовом
Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области.
REGNUM 10:46
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Происшествия
В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери
В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.
Московский Комсомолец 09:28
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Общество
Самая известная педофилка Великобритании выйдет на свободу
Бывшая сотрудница детского сада в Британии Ванесса Джордж, выйдет на свободу спустя десять лет заключения.
Gazeta.SPb 14:24
Здоровье
Врач назвала три продукта, которые вызывают неприятный запах тела
Продукты расщепления белка, смешиваясь с бактериями, провоцируют особенный, не всегда приятный запах.
Medical Note 07:16
Происшествия
Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина
В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».
ФАН 12:29
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Шоу-бизнес
Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры
Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
Woman.ru 10:35
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета вчера в 06:43
Политика
Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования Медведчука
Президент России Владимир Путин заявил, что если на Украине власть будет "преследовать" партию его Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия 07:37
Технологии
Минкомсвязь и «Ростелеком» создадут на базе ДВФУ киберполигон
Минкомсвязь РФ совместно с "Ростелекомом" договорились о создании на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) киберполигона для обучения и тренировки специалистов в области информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности.
ТАСС 02:25
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия
Прогулочный катер затонул у берега Крыма
Газета.Ru 08:25
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских офицеров
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Общество
МЧС предупредило о ливнях и грозах с градом в Краснодарском крае
РБК Краснодар 10:55
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Наука
В Китае нашли следы доисторической многоножки возрастом 500 млн лет
На территории юга Китая местными учеными совместно с коллегами из Соединенных Штатов Америки были обнаружены следы червеобразного существа, возраст которого составляет около 500 миллионов лет.
Ugpressa.ru 14:51