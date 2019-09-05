Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич возложил ответственность за неудачные результаты команды на главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. В этом сезоне серб потерял место в стартовом составе команды, при этом «МЮ» одержал всего одну победу в четырех матчах чемпионата Англии.

Матич возложил на Сульшера ответственность за результаты «МЮ»

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