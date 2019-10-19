Футбол
Soccer.ruХююпя призвал «Ливерпуль» не останавливаться на достигнутом
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя заявил, что «красным» нельзя расслабляться. Во всех видах спорта, а в футболе особенно, нужно быть начеку. Нельзя быть удовлетворенным достигнутым.
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«МЮ» – «Ливерпуль». Гости не выиграют на «Олд Траффорд»! На то есть шесть причин
Sportbox.RUвчера в 13:42
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СК назвал основную версию ЧП в Красноярском крае
Российская газета 04:53
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СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Российский президент Владимир Путин и германский канцлер Ангела Меркель договорились по телефону о необходимости соблюдать минские соглашения на Украине, в том числе "формулу Штайнмайера".
Вести.Ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 18 октября в 05:48
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
RuNews24.ru 03:57
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM 18 октября в 19:11
Фигурное катание
Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Коммерсантъ 02:38
Политика
Британский министр считает, что Соединенное Королевство покинет ЕС до 31 октября
Великобритания покинет Евросоюз до 31 октября, несмотря на то, что сделка по выходу из состава сообщества (Brexit) еще не одобрена британским парламентом, а премьер-министр страны Борис Джонсон был вынужден запросить у Брюсселя новую отсрочку.
ТАСС 05:28
Политика
Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral в Майами.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Футбол
Тедеско: полные трибуны домашнего стадиона «Спартака» зависят от нас
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о поддержке команды болельщиками в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
RT на русском 04:52
Происшествия
В ходе протестов в Каталонии полицейские задержали более 10 человек
В ходе протестных акций в Каталонии 17 октября сотрудники полиции задержали по меньшей мере 11 человек, сообщает агентство EFE.
REGNUM 18 октября в 02:21
Происшествия
В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
РИА Новости 03:21
Происшествия
Пятилетняя россиянка погибла на отдыхе в Турции
В турецком Кемере погибла пятилетняя девочка из России. Как сообщает 19 октября DHA, причиной смерти стал несчастный случай.
Известия вчера в 06:51
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте примерила платье-кимоно
Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте примерила платье-кимоно.
Актуальные Новости вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Недоброжелатели начали травлю 7-летней дочки Виктории Бони
Телезвезда уже давно смирилась с тем, что ее жизнь и успех не дают покоя недоброжелателям, однако она не была готова к тому, что они пойдут на крайности и начнут угрожать ее 7-летней дочери Анджелине.
Bimru.ru вчера в 11:07
Кино
На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»
Российская газета 17 октября в 14:45
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия 18 октября в 03:32
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Дочь актрисы Ольги Спиркиной экстренно госпитализировали в Турции
StarHit.ru вчера в 08:00
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
Тренер экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал состояние спортсмена после проигрыша в битве с Артуром Бетербиевым.
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Гаджеты
Камера разрешением 108 Мп и цена в 365 долларов. Xiaomi CC9 Pro станет очередным хитом компании
Известный инсайдер Sudhanshu Ambhore опубликовал в Twitter характеристики некоего смартфона, предложив пользователям угадать, что это будет за аппарат.
iXBT.com 05:14
Кино
В Краснодаре начались съемки фильма с участием Хабенского и Нагиева
Из известных артистов в съемках фильма примут участие Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский. Также съемки пройдут в России, Китае и США.
Регион online вчера в 06:18
Армия и оружие
Минобороны РФ получило очередной дивизион ЗРК «Тор-М2»
Министерство обороны РФ получило последний, шестой дивизион зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», из числа законтрактованных ведомством.
REGNUM 18 октября в 07:50
Футбол
Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Спорт-Экспресс 03:34
Футбол
Футболисты ушли с поля в матче Кубка Англии из-за расистских выкриков
Матч четвертого отборочного раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» был отменен из-за поведения болельщиков.
Матч ТВ 05:27
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро обвалились на бирже
На десять утра доллар стоил 64,08 рубля, что на одну копейку больше, чем на закрытии биржи в среду.
Свободная Пресса 17 октября в 04:22