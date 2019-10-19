Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя заявил, что «красным» нельзя расслабляться. Во всех видах спорта, а в футболе особенно, нужно быть начеку. Нельзя быть удовлетворенным достигнутым.

Хююпя призвал «Ливерпуль» не останавливаться на достигнутом

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