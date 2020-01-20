Общество

Рифей-ПермьРифей-ПермьВ Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первенца

Сама программа маткапитала будет продлена до 2026 года, размер выплат при рождении второго ребенка увеличен на 150 тысяч рублей. В дальнейшем размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться.
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с чего всё началось

До весны считают: начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте

Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

«Известия»: оформление материнского капитала на первенца может начаться весной 2020 года

ТАССвчера в 22:04

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

РБКвчера в 20:08

«Известия»: оформлять маткапитал по-новому могут начать весной

Газета.Ruвчера в 17:12

Начислять маткапитал за первого ребенка начнут весной

Телеканал 360°вчера в 19:39

Названы сроки оформления новых материнских капиталов

Lenta.ruвчера в 17:57

Россияне смогут получить материнский капитал на первенца уже весной

РЕН ТВвчера в 20:48

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Известиявчера в 17:52
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Происшествия

Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок

Российская газета 02:13
Происшествия

Московский школьник избил учительницу из-за наушников

Газета.Ru 17 января в 10:13
Армия и оружие

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
РЕН ТВ 18 января в 22:19
Шоу-бизнес

Тина Канделаки оправдалась за брак с младшим на 11 лет мужчиной

Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки дала честное интервью, в котором впервые раскрыла свои мотивы отношений с Василием Бровко, со своим нынешним мужем.
Bimru.ru вчера в 09:37
Политика

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
РБК 00:30
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Политика

Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Военное дело 01:16
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

RT на русском вчера в 18:38
Здоровье

Нарколог сказал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить

Российский нарколог Владимир Нужный озвучил, как отличить алкоголика от любителя выпить — сообщает «АиФ».
SMINEWS в Подольске 01:01
Кино

Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта

Режиссер киноленты «Айка», попавшей в 2018 году в шорт-лист премии «Оскар», Сергей Дворцевой сообщил о требовании возврата 7,5 млн рублей Министерством культуры.
Aobe.ru вчера в 18:59
Политика

Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совбеза РФ

Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
Известия вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Помудревшая Ольга Бузова поздравила себя с днем рождения

Помудревшая Ольга Бузова 20 января отмечает 34-летие. Певица сама себя поздравила с днем рождения в микроблоге Instagram.
Актуальные Новости 00:33
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали на два месяца

REGNUM 17 января в 12:20
Энергетика

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
Коммерсантъ вчера в 17:15
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
РИА Новости 00:19
Экономика

«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Газета.Ru 02:16
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за миллиардера

Дарья Жукова, экс-супруга Романа Абрамовича, вновь вышла замуж. Ее избранник — греческий миллиардер Ставрос Ниархос.
Рамблер вчера в 10:15
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru вчера в 06:26
Армия и оружие

Эксперты оценили планы Индии по созданию собственных истребителей

Эксперты издания India Today дали оценку планам Индии по созданию собственных истребителей.
Актуальные Новости 18 января в 12:12
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru вчера в 12:41
Происшествия

На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус

Собеседник агентства уточнил, что детей среди пассажиров не было.
РИА Новости вчера в 23:53
Футбол

Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Sports.ru 18 января в 10:59
Происшествия

Прокуратура Забайкалья изучит дело в 200 томов на банду за 160 преступлений

Объём уголовного дела составляет около 200 томов.
Чита.Ру 01:06
Футбол

Тренер «Валенсии» объяснил замену Черышева

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес объяснил замену российского полузащитника Дениса Черышева в матче против «Мальорки».
Евро-футбол.ру вчера в 09:46
Армия и оружие

Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Известия вчера в 15:51
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Газета.Ru 02:26
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