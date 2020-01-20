Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

с чего всё началось

Сама программа маткапитала будет продлена до 2026 года, размер выплат при рождении второго ребенка увеличен на 150 тысяч рублей. В дальнейшем размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться.

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первенца

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