Общество
Рифей-ПермьВ Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первенца
Сама программа маткапитала будет продлена до 2026 года, размер выплат при рождении второго ребенка увеличен на 150 тысяч рублей. В дальнейшем размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться.
Читать в источнике
Оценить154
с чего всё началось
Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок
Происшествия
Московский школьник избил учительницу из-за наушников
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Шоу-бизнес
Тина Канделаки оправдалась за брак с младшим на 11 лет мужчиной
Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки дала честное интервью, в котором впервые раскрыла свои мотивы отношений с Василием Бровко, со своим нынешним мужем.
Политика
Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»
По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Здоровье
Нарколог сказал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить
Российский нарколог Владимир Нужный озвучил, как отличить алкоголика от любителя выпить — сообщает «АиФ».
Кино
Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта
Режиссер киноленты «Айка», попавшей в 2018 году в шорт-лист премии «Оскар», Сергей Дворцевой сообщил о требовании возврата 7,5 млн рублей Министерством культуры.
Политика
Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совбеза РФ
Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
Шоу-бизнес
Помудревшая Ольга Бузова поздравила себя с днем рождения
Помудревшая Ольга Бузова 20 января отмечает 34-летие. Певица сама себя поздравила с днем рождения в микроблоге Instagram.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Энергетика
Белорусский транзит потребовал отсроченных мер
В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Экономика
«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ
Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за миллиардера
Дарья Жукова, экс-супруга Романа Абрамовича, вновь вышла замуж. Ее избранник — греческий миллиардер Ставрос Ниархос.
Общество
Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле
Армия и оружие
Эксперты оценили планы Индии по созданию собственных истребителей
Эксперты издания India Today дали оценку планам Индии по созданию собственных истребителей.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Происшествия
На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус
Собеседник агентства уточнил, что детей среди пассажиров не было.
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Происшествия
Прокуратура Забайкалья изучит дело в 200 томов на банду за 160 преступлений
Объём уголовного дела составляет около 200 томов.
Футбол
Тренер «Валенсии» объяснил замену Черышева
Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес объяснил замену российского полузащитника Дениса Черышева в матче против «Мальорки».
Армия и оружие
Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии
Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.