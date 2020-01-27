Общество

Pravda.RuPravda.RuМаткапитал в 2020 году получат более 1 млн россиян

Материнский капитал в этом году смогут получить свыше миллиона жителей России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Деньги на первого ребенка будут получены 558 тысячами граждан, на второго - 551 тысячей, сообщает РИА "Новости".
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В этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал

РИА Новости10:02

Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году

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Голикова оценила, сколько миллиардов направят на новые детские пособия

URA.Ru10:14

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Интерфакс10:55

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Lenta.ru10:15

Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян

Газета.Ru10:00

Голикова рассказала, сколько россиян смогут получить новые пособия на детей

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