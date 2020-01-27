Общество
Pravda.RuМаткапитал в 2020 году получат более 1 млн россиян
Материнский капитал в этом году смогут получить свыше миллиона жителей России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Деньги на первого ребенка будут получены 558 тысячами граждан, на второго - 551 тысячей, сообщает РИА "Новости".
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Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
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