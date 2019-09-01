Футбол
Советский спортМатосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики из-за скуки
Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас заявил, что покидает свой пост. Я осознал, что в сборной чувствую себя непродуктивно, приводит ESPN слова 52-летнего аргентинца. Я убиваю время просмотром видео, но это не то, чем бы я хотел заниматься.
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Культура
Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун
В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Шоу-бизнес
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.
Регион online 05:11
Политика
Киев предлагает вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев предложил вернуть Россию к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Свободная Пресса вчера в 14:27
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Здоровье
В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок
Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Происшествия
На Урале предотвратили массовое убийство в школе
В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru 03 сентября в 13:24
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%
Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 6 сентября понизит учетную ставку с 17% до 16,5%. Регулятор пообещал продолжить смягчение монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до целевого уровня 5%.
Интерфакс 08:08
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Гаджеты
Исследования опровергли прослушку смартфонов пользователей маркетологами
Делается это якобы для того, чтобы потом подсунуть пользователю контекстную рекламу. Однако последние исследования опровергли данную теорию.
Ferra 08:47
Экономика
Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:17
Киберспорт
Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere
Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Происшествия
Прогулочный катер затонул у берегов Крыма
Известия 08:14
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Технологии
В России хотят создать единую систему учета интернет-пользователей
Станет ли со временем концепция интернет-учета интересов россиян законодательной инициативой – покажет время.
Регион online 06:05
Экономика
Пенсии и пособия россиян защитят от списания за долги
«При расчете кредитной организацией суммы денежных средств на счете должника-гражданина, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, будут исключаться доходы, на которые не может быть обращено взыскание (например, пенсии, алименты, пособия гражданам, имеющим детей)», — говорится в тексте законопроекта, который размещен на сайте федерального ведомства.
URA.Ru вчера в 16:46
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Кино
Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова
Российская газета 08:47
Гаджеты
Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold
Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 08:45
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
Российская газета 04:35
Политика
Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:33
Политика
Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8
Российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Россия не против восстановления формата G8.
RT на русском 05:42