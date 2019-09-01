Футбол

Советский спортСоветский спортМатосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики из-за скуки

Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас заявил, что покидает свой пост. Я осознал, что в сборной чувствую себя непродуктивно, приводит ESPN слова 52-летнего аргентинца. Я убиваю время просмотром видео, но это не то, чем бы я хотел заниматься.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики из-за скуки

Советский спорт06:07

Матосас покидает пост наставника сборной Коста-Рики по необычной причине

Soccer.ruвчера в 23:34

Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики от скуки

РИА Новости03:33

Наставник сборной Коста-Рики покинул пост, потому что ему было скучно

Чемпионат02:47

Густаво Матосас ушел из сборной Коста-Рики

Спорт-Экспрессвчера в 23:11

«Не думал, что быть тренером сборной так скучно». Наставник Коста-Рики подал в отставку

Sportbox.RU01:35

Главный тренер Коста-Рики подал в отставку, потому что ему стало скучно работать в сборной

Sport24.ru02:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:56, Вашингтон
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

Ведомости 08:22
Культура

Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун

В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Интернет

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.
Регион online 05:11
Политика

Киев предлагает вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев предложил вернуть Россию к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Свободная Пресса вчера в 14:27
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Здоровье

В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Происшествия

На Урале предотвратили массовое убийство в школе

В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru 03 сентября в 13:24
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Финансы

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 6 сентября понизит учетную ставку с 17% до 16,5%. Регулятор пообещал продолжить смягчение монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до целевого уровня 5%.
Интерфакс 08:08
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Гаджеты

Исследования опровергли прослушку смартфонов пользователей маркетологами

Делается это якобы для того, чтобы потом подсунуть пользователю контекстную рекламу. Однако последние исследования опровергли данную теорию.
Ferra 08:47
Экономика

Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:17
Киберспорт

Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere

Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Происшествия

Прогулочный катер затонул у берегов Крыма

Известия 08:14
Происшествия

Минобороны России засудили за выстрел из танка по своим

Lenta.ru 07:52
Экономика

Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Технологии

В России хотят создать единую систему учета интернет-пользователей

Станет ли со временем концепция интернет-учета интересов россиян законодательной инициативой – покажет время.
Регион online 06:05
Экономика

Пенсии и пособия россиян защитят от списания за долги

«При расчете кредитной организацией суммы денежных средств на счете должника-гражданина, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, будут исключаться доходы, на которые не может быть обращено взыскание (например, пенсии, алименты, пособия гражданам, имеющим детей)», — говорится в тексте законопроекта, который размещен на сайте федерального ведомства.
URA.Ru вчера в 16:46
Политика

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Кино

Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова

Российская газета 08:47
Гаджеты

Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold

Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 08:45
Общество

В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного

Российская газета 04:35
Политика

Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:33
Политика

Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8

Российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Россия не против восстановления формата G8.
RT на русском 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Густаво Матосас
Уругвайский футболист
Бывший уругвайский футболист аргентинского происхождения, опорный полузащитник, известный по выступлениям за «Пеньяроль», «Малагу» и сборную Уругвая. В 2002 году начал карьеру тренера.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное