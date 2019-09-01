Футбол
РИА НовостиМатосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики от скуки
Уругвайский тренер аргентинского происхождения Густаво Матосас признался, что покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики по футболу, потому что ему стало скучно. Матосас возглавил сборную Коста-Рики в конце 2018 года.
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В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
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Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
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В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых атак через СМС
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Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
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Вести.Ru вчера в 01:23
Политика
Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
Скажем, невозможно будет проверить продажу алкоголя несовершеннолетним, привела пример глава Минздрава.
Российская газета 03:10
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Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
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У двукратного чемпиона мира Кафу умер сын
Напомним, что Кафу является двукратным чемпионом мира. В составе сборной Бразилии он выигрывал турнир в 1994 и 2002 годах.
Чемпионат 02:59
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
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Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
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Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Игры
Завтра ночью пройдёт 40-минутный Nintendo Direct
Nintendo анонсировала следующий Nintendo Direct — первый крупный эфир со времён Е3 2019 начнётся завтра ночью, 5 сентября в 01:00 по московскому времени.
Игромания.ру 03 сентября в 10:16
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru вчера в 01:46
Футбол
Футболисту «Халла» диагностирован рак кишечника
Английский «Халл» в среду вечером сообщил о том, что у защитника клуба Ангуса Макдоналда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.
Sportbox.RU вчера в 13:38
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Футбол
Снуп Догг решил стать болельщиком «Реала»
Известный американский рэпер Снуп Догг сказал, что решил определиться со своей любимой командой и начать болеть за «Реал».
Спорт-Экспресс 03:15
Футбол
Стал известен размер премиальных футболистам в «Зените»
Для сравнения, в «Спартаке» за победу футболисты получают по 5 тысяч евро, но только при попадании в первую тройку.
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До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Вести.Ru вчера в 19:03
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
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В Зимбабве смертность от ВИЧ падает, в России растет
Помимо России, рост смертности от ВИЧ фиксируется в других государствах бывшего Советского Союза.
Pravda.Ru вчера в 11:43
Экономика
В России вырастут цены на продукты из-за новых штрафов
Производители продуктов питания предупредили о возможном росте цен из-за новых штрафов.
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Названы основные факторы развития рака
По словам Каприна, специалисты Всемирной организации здравоохранения вычислили три главные причины возникновения рака: курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.
Газета.Ru вчера в 12:54