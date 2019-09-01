Уругвайский тренер аргентинского происхождения Густаво Матосас признался, что покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики по футболу, потому что ему стало скучно. Матосас возглавил сборную Коста-Рики в конце 2018 года.

Политика Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.

Гаджеты В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых атак через СМС Смартфоны Samsung, Huawei и LG, работающие на платформе Android, оказались подвержены уязвимостям, из-за чего злоумышленники могли осуществлять с устройств фишинговые СМС-атаки, выдавая себя за операторов связи.

Политика Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Политика Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя Скажем, невозможно будет проверить продажу алкоголя несовершеннолетним, привела пример глава Минздрава.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Футбол У двукратного чемпиона мира Кафу умер сын Напомним, что Кафу является двукратным чемпионом мира. В составе сборной Бразилии он выигрывал турнир в 1994 и 2002 годах.

Экономика «Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица "Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Игры Завтра ночью пройдёт 40-минутный Nintendo Direct Nintendo анонсировала следующий Nintendo Direct — первый крупный эфир со времён Е3 2019 начнётся завтра ночью, 5 сентября в 01:00 по московскому времени.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Футбол Футболисту «Халла» диагностирован рак кишечника Английский «Халл» в среду вечером сообщил о том, что у защитника клуба Ангуса Макдоналда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.

Общество Греф призвал отменить школьные экзамены Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Футбол Снуп Догг решил стать болельщиком «Реала» Известный американский рэпер Снуп Догг сказал, что решил определиться со своей любимой командой и начать болеть за «Реал».

Футбол Стал известен размер премиальных футболистам в «Зените» Для сравнения, в «Спартаке» за победу футболисты получают по 5 тысяч евро, но только при попадании в первую тройку.

Гаджеты Honor представил новый смартфон Honor 20s Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.

Политика Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Экономика Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

Здоровье В Зимбабве смертность от ВИЧ падает, в России растет Помимо России, рост смертности от ВИЧ фиксируется в других государствах бывшего Советского Союза.