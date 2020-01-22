Политика
BFM.ruЭкс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск
Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Александр Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками
Московский Комсомолец04:43
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