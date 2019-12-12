Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Об этом сообщила в среду киностудия Warner Bros.

«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года

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