Кино

ТАССТАСС«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года

Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Об этом сообщила в среду киностудия Warner Bros.
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Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

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Названа дата выхода «Матрицы-4» с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс

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