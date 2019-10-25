с чего всё началось

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после победы над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы похвалил подопечных за игру.

Матвеев о победе над «Трабзонспором»: «Показали характер и дисциплину»

Кино Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.

Политика Министр экономики Японии подал в отставку В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.

Общество Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Политика Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.

Политика ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.

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Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Армия и оружие Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».

Экономика Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.

Политика Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.

Кино Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер» Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.

Общество В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.

Общество Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.

Армия и оружие WSJ: США могут направить на северо-восток Сирии около 500 солдат США изучают сценарий, согласно которому для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих, сообщает газета Wall Street Journal.

Культура Елена Летучая спасалась от животных в сериале «Ивановы-Ивановы» Елена Летучая снялась в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы». Посмотреть новые серии можно будет на телеканале СТС с 11 ноября.

Армия и оружие На Украине признали бесполезность своих бронекатеров Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.

Общество Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Финансы Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию «Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.

Общество Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

Здоровье Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.