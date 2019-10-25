Футбол
ProstoProSportМатвеев о победе над «Трабзонспором»: «Показали характер и дисциплину»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после победы над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы похвалил подопечных за игру.
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Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена.Матч ТВ16:53
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Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 20:38
Общество
Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
RT на русском 10:10
Политика
Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР
Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.
News.ru 07:58
Политика
ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии
Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.
ТАСС 19:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним сыном
В своем микроблоге в Instagram Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним Марком.
Вокруг ТВ 09:35
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Экономика
Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Российская газета вчера в 09:38
Политика
Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.
Ведомости вчера в 22:31
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания 06:33
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья вчера в 02:44
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе
Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Общество
В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков
Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
REGNUM 20:31
Футбол
Недвед: «Мы всегда находимся в поисках нового Роналду»
Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об игре нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду.
Soccer.ru 11:23
Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
Армия и оружие
WSJ: США могут направить на северо-восток Сирии около 500 солдат
США изучают сценарий, согласно которому для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих, сообщает газета Wall Street Journal.
РИА Новости 20:43
Культура
Елена Летучая спасалась от животных в сериале «Ивановы-Ивановы»
Елена Летучая снялась в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы». Посмотреть новые серии можно будет на телеканале СТС с 11 ноября.
Дни24 вчера в 11:46
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
РИА Новости 22 октября в 18:18
Общество
«Молодая Гвардия» сняла с продажи «Дилетант» с Гитлером на обложке
Московский книжный магазин «Молодая Гвардия» вернул издателям ноябрьский номер «Дилетанта» из-за изображений Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
Дилетант 08:41
Гаджеты
Представлен необычный смартфон Hisense A5 с самым экономичным экраном
UfacityNews.ru 03:37
Политика
Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР
РИА Новости 20:03
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 09:04
Авто
Бренд Nissan может отказаться от марки Datsun
Автоновости дня вчера в 06:55
Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском 07:55
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Здоровье
Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 17:13
Политика
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50