с чего всё началось

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев заявил, что его обрадовала дисциплина и самоотдача команды в матче Лиги Европы с турецким "Трабзонспором". Встреча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, прошедшая в четверг в Турции, завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарцев.

Матвеев: очень обрадовала дисциплина и самоотдача «Краснодара»

Спорт Китайская команда дисквалифицирована с Всемирных военных игр в Китае Китайская команда была дисквалифицирована с Всемирных военных игр, проходящих в городе Ухань, после того, как другие страны известили судей о нечестной игре хозяев, сообщает CNN.

Экономика Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.

Культура Основан на реальной истории: в РФ покажут фильм о зарождении футбола Речь в фильме пойдет о парне из низших социальных слоев, которому ради того, чтобы быть с любимой, пришлось покинуть родные края и начать жить в Москве.

Здоровье В медицинских вузах России увеличится количество бюджетных мест Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей за счет увеличения бюджетных мест в вузах.

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.

Происшествия Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Общество В ЦОДД напомнили водителям о необходимости сменить резину Московских водителей попросили сменить летнюю резину на зимнюю на следующей неделе.

Авто Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.

Футбол Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.

Общество В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.

Армия и оружие Американский эсминец Porter вошел в порт Батуми Американский ракетный эсминец Porter (DDG-78) во вторник вошел порт Батуми, сообщило посольство США в Грузии.

Происшествия В Подмосковье школьницу подозревают в изнасиловании двух семиклассниц По данным издания, жертвами 15-летнего подростка стали две семиклассницы из другой школы.

Политика Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Шоу-бизнес В Сети появилось фото Заворотнюк с больным подопечным В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк, появилось фото актрисы в обнимку с тяжело больным ребёнком.

Происшествия В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери Мать смотрит, как мальчик становится на люк. Неожиданно крышка колодца переворачивается, и ребенок проваливается внутрь.

Армия и оружие В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских Еще около 300 российских военных полицейских из Чечни были направлены в Сирию. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.

Происшествия Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн "Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.

Общество Forbes назвал самых богатых женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.