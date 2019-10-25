Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМатвеев: очень обрадовала дисциплина и самоотдача «Краснодара»

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев заявил, что его обрадовала дисциплина и самоотдача команды в матче Лиги Европы с турецким "Трабзонспором". Встреча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, прошедшая в четверг в Турции, завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарцев.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Краснодар» одержал первую победу в группе Лиги Европы, обыграв «Трабзонспор»

Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена.
Матч ТВвчера в 16:53

Подробнее о событии

Главный тренер «Краснодара»: «Рады, что мы в игре. В матче с „Трабзонспором“ показали характер и дисциплину»

Sportbox.RUвчера в 17:16

Сергей Матвеев: «„Краснодар“ добился результата, проявив характер и дисциплину»

Sports.ruвчера в 17:25

Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»

Спорт-Экспрессвчера в 17:11

Сергей Матвеев о победе «Краснодара» в матче ЛЕ: мы проявили характер

Газета.Ruвчера в 17:42

Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Трабзонспором» в Лиге Европы

RT на русскомвчера в 18:01

Матвеев: «Только проявив характер и дисциплину, мы добились результата»

Евро-футбол.рувчера в 17:14

Тренер «Краснодара» Матвеев: «Победили благодаря характеру и дисциплине»

ProstoProSport01:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:52, Ашберн
Спорт

Китайская команда дисквалифицирована с Всемирных военных игр в Китае

Китайская команда была дисквалифицирована с Всемирных военных игр, проходящих в городе Ухань, после того, как другие страны известили судей о нечестной игре хозяев, сообщает CNN.
Газета.Ru 02:31
Культура

Сериал «Екатерина. Самозванцы» купили более 100 стран

Piter.tv 01:21
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Общество

РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Культура

Основан на реальной истории: в РФ покажут фильм о зарождении футбола

Речь в фильме пойдет о парне из низших социальных слоев, которому ради того, чтобы быть с любимой, пришлось покинуть родные края и начать жить в Москве.
SM News 23 октября в 20:24
Здоровье

В медицинских вузах России увеличится количество бюджетных мест

Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей за счет увеличения бюджетных мест в вузах.
Дума ТВ 03:57
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Общество

Траты россиян на личный автомобиль выросли за год почти на четверть

За год "средний чек" автомобилиста, в который входят, в частности, штрафы, техобслуживание и покупка бензина, вырос на 22%.
Газета.Ru 01:31
Технологии

Mail.Ru Group создаст суперприложение на базе «ВКонтакте»

Mail.Ru Group намерена развивать собственные супераппы (Super App, суперприложение).
РБК 01:30
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Происшествия

Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины

В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Газета.Ru 04:56
Общество

В ЦОДД напомнили водителям о необходимости сменить резину

Московских водителей попросили сменить летнюю резину на зимнюю на следующей неделе.
Известия 05:20
Авто

Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер

В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.
SpeedMe 23 октября в 03:23
Футбол

Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Общество

В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Армия и оружие

Американский эсминец Porter вошел в порт Батуми

Американский ракетный эсминец Porter (DDG-78) во вторник вошел порт Батуми, сообщило посольство США в Грузии.
Взгляд.ру 22 октября в 06:22
Происшествия

В Подмосковье школьницу подозревают в изнасиловании двух семиклассниц

По данным издания, жертвами 15-летнего подростка стали две семиклассницы из другой школы.
Рамблер вчера в 05:59
Политика

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото Заворотнюк с больным подопечным

В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк, появилось фото актрисы в обнимку с тяжело больным ребёнком.
Рамблер 05:22
Происшествия

В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

Мать смотрит, как мальчик становится на люк. Неожиданно крышка колодца переворачивается, и ребенок проваливается внутрь.
РИА Новости вчера в 14:28
Армия и оружие

В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

Еще около 300 российских военных полицейских из Чечни были направлены в Сирию. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 23:40
Происшествия

Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков

Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС 23 октября в 12:10
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
Общество

Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 23 октября в 08:57
Армия и оружие

Адмирал Александр Витко возглавит Главный штаб ВМФ России

Инфорос 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное