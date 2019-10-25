Футбол
РИА НовостиМатвеев: очень обрадовала дисциплина и самоотдача «Краснодара»
Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев заявил, что его обрадовала дисциплина и самоотдача команды в матче Лиги Европы с турецким "Трабзонспором". Встреча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, прошедшая в четверг в Турции, завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарцев.
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Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена.Матч ТВвчера в 16:53
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Сергей Матвеев: «„Краснодар“ добился результата, проявив характер и дисциплину»
Sports.ruвчера в 17:25
Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Трабзонспором» в Лиге Европы
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