с чего всё началось

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев заявил, что его обрадовала дисциплина и самоотдача команды в матче Лиги Европы с турецким "Трабзонспором". Встреча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, прошедшая в четверг в Турции, завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарцев.

Матвеев: очень обрадовала дисциплина и самоотдача «Краснодара»

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