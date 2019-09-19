Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев возложил вину за поражение в матче группового раунда Лиги Европы от «Базеля» (0:5) на плечи своего тренерского штаба.

Матвеев: вина за поражение от «Базеля» лежит на тренерах «Краснодара»

Спорт день за днем

Общество После выхода из колонии Кокорин потратил в ресторане 73 тысячи рублей За вечер компания потратила около 73 тысяч рублей, ресторан сделал знаменитым гостям скидку в 20%.

Армия и оружие В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.

Футбол Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы.

Наука На юге Сибири нашли рачков, переживших ледниковый период Беспозвоночные пережили в этом уголке Сибири ледниковый период, пришли к выводу ученые из России и США.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Происшествия Прокуратура просит освободить Павла Устинова под подписку Прокуратура направила в Московский городской суд ходатайство об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову.

Происшествия В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.

Шоу-бизнес Волочкова показала фигуру как у бодибилдера Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».

Шоу-бизнес Заворотнюк перевели в обычную палату Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Авто Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Политика Рухани и Зариф получили визы для участия в ГА ООН в Нью-Йорке В постпредстве Ирана при ООН сообщили, что президент страны Хасан Рухани и министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф получили визы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Космос Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".

Здоровье В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.

Футбол «Если „Спартак“ станет чемпионом — будет идеально». Ларссон — о Москве, Майкле Джордане и целях Настя Тукитук и Мбаппе из 2Drots сходили на базу московского «Спартака», где расспросили нападающего Джордана Ларссона о его адаптации в России и предложили ему необычный челлендж.

Армия и оружие Лавров: США приступили к реализации планов размещения оружия в космосе «Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», — заявил Лавров.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Гаджеты Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.

Кино Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".

Армия и оружие В России появилась ракета с недостижимой дальностью действия «Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».

Происшествия СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».