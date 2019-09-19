Футбол

RT на русскомRT на русскомМатвеев: вина за поражение от «Базеля» лежит на тренерах «Краснодара»

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
9′
Кевен Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев возложил вину за поражение в матче группового раунда Лиги Европы от «Базеля» (0:5) на плечи своего тренерского штаба.
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