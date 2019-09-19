Футбол
RT на русскомМатвеев: вина за поражение от «Базеля» лежит на тренерах «Краснодара»
Кевен Бюа
|9′
Кевен Бюа
|40′
|46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
|51′
Лука Дзуффи
|53′
Тонни Вильена
|54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
|58′
|60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
|64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
|66′
|67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
|79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
|80′
Базель
Расстановка 4‑3‑3
1
Омлин
5
Видмер
4
Джюмарт
6
Альдерете
28
Петретта
10
Кампо
34
Джака
20
Фрай
11
Окафор
15
Риверос
33
Бюа
2 ×
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
52
Вильена
47
Уткин
21
Намли
93
Сулейманов
33
Берг
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев возложил вину за поражение в матче группового раунда Лиги Европы от «Базеля» (0:5) на плечи своего тренерского штаба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Матвеев: «Вина лежит на тренерах „Краснодара“, так стартовать в Лиге Европы нельзя»
Sport24.ruвчера в 15:35
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 09:35, Вашингтон
Происшествия
В Украине задержан подозреваемый в организации преступной группировки
В Украине задержан подозреваемый в организации преступной группировки Самвел Мартиросян, по кличке Самвел «Донецкий».
REGNUM 05:36
Автоспорт
Mercedes получил штраф за охлаждение топлива на болиде Хэмилтона
В ходе первой свободной практики перед Гран-при Сингапура судьи выяснили, что топливо в баках болида Льюиса Хэмилтона было на 11 градусов холоднее температуры окружающей среды.
РБК 09:10
Политика
В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство
Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.
RT на русском 07:50
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Единоборства
В UFC рассказали о возвращении Конора Макгрегора в октагон
Глава UFC Дана Уайт сообщил о том, что думает о возращении в октагон Конора Макгрегора.
Нур 05:00
Транспорт
Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам
В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Политика
Додон заявил о хороших темпах перезагрузки отношений России и Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт хорошими темпами.
RT на русском 08:30
Экономика
«Никто не сможет остановить криптовалюту Facebook». Что будет с Libra
Единственное, что смогут сделать центральные банки против криптовалюты Facebook — это запретить платежным организациям и коммерческим банкам работать с транзакциями, которые были с ней связаны, утверждает директор Института исследования цифровой валюты Китая Му Чанчунь.
РБК 08:38
Шоу-бизнес
Деми Мур откровенно рассказала об изменах Эштона Катчера в мемуарах
Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка.
Popcornnews.ru 08:15
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Авто
В России появился новый Porsche Cayenne Coupe
Купеобразная версия немецкого кроссовера, которая дебютировала в марте 2019 года, уже доступна у российских дилеров марки.
SpeedMe вчера в 05:25
Футбол
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Происшествия
Опубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег у метро «Рязанский проспект»
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
СК изъял картины Рериха у учредителя Мурманского морского пароходства
Следственный комитет России предъявил обвинения учредителю и члену совета директоров ПАО «Мурманское морское пароходство» по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).
News.ru вчера в 13:35
Общество
Правительство не намерено отменять профессиональные праздники
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил «РИА Новости», что отменять профессиональные праздники нет никакой необходимости, так как к ним привыкли и отрасли, и люди, работающие в соответствующих сферах.
Коммерсантъ 09:17
Происшествия
В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС 03:55
Политика
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций
Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Общество
Старт продаж новых iPhone в Москве
Российская газета вчера в 07:42
Армия и оружие
Самолёты России и КНР на учениях нанесли удар по «противнику»
Более 50 военных самолётов российских и китайских вооружённых сил нанесли удар по условному противнику в рамках основного этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.
RT на русском 05:09
Происшествия
Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.
REGNUM 05:14
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения
Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.
МонаВиста 07:03