Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев возложил вину за поражение в матче группового раунда Лиги Европы от «Базеля» (0:5) на плечи своего тренерского штаба.

Матвеев: вина за поражение от «Базеля» лежит на тренерах «Краснодара»

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