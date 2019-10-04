Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев после поражения своих подопечных от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы высказал мнение о турнирных перспективах команды.

Матвеев заявил, что «Краснодар» не намерен жертвовать Лигой Европы

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