Футбол
RT на русскомМатвеев заявил, что «Краснодар» не намерен жертвовать Лигой Европы
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев после поражения своих подопечных от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы высказал мнение о турнирных перспективах команды.
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«Краснодар» на своем поле уступил испанскому «Хетафе» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Дублем в составе гостей отметился Анхель Родригес. Коллектив Мурада Мусаева сумел ответить лишь одним голом в исполнении Ари.Матч ТВ17:30
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