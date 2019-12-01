Биатлон
Говорит МоскваМатвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Елисеев пришёл к финишу с отставанием на 19,9 секунды. При этом отстреляться российскому спортсмену удалось чисто и на стойке и на лёжке.
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