Политика
Газета.RuМатвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС. По этой причине экс-глава государства Дмитрий Медведев не получит такой статус автоматически.
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Общество
В Подмосковье с 15 июля могут разрешить посещать пляжи и рестораны
С 15 июля в Подмосковье могут разрешить посещать пляжи и рестораны, а также возобновят работу детские лагеря.
Невские Новости 12:57
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
Наука
Американские ученые раскрыли связь между фазой быстрого сна и смертью
Чем дольше человек пребывает в фазе быстрого сна (REM-фазе), тем выше риск смерти от сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний, пишет CNN.
iReactor 13:09
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Армия и оружие
Второй «Премьер»: для ВКС построят еще один «летающий суперрадар»
Скоро в серию Для Воздушно-космических сил построят второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер", рассказали "Известиям" источники в Минобороны и ВПК.
Известия вчера в 17:01
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Известно, что представительство Spotify появилось в РФ еще в 2014 году, однако запуск сервиса несколько раз откладывали.
Известия 17:10
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Tvoe-avto.com 15:51
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке
Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело против мужчины, который нападал на женщин в нижнекамском парке "СемьЯ".
Российская газета 07:45
Происшествия
В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы
В подмосковной Рузе подтопило 29 приусадебных участков и два дома смыло водой из-за прорыва дамбы во время прокладки обводного канала.
Известия 17:22
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:28
Армия и оружие
Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб.
Российская газета 17:11
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против F-16
Lenta.ru вчера в 08:57
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия 15:45
Космос
Ученые встревожены из-за серебристых облаков
TV BRICS вчера в 07:23
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Футбол
Артем Дзюба после матча с «Сочи» ответил недоброжелателям «Зенита»
Спорт день за днем 17:26
Футбол
Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины
Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.
Газета.Ru 17:29
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Автоспорт
Бинотто: Всё оказалось ещё сложнее, чем мы ожидали
Второй этап сезона, который примет австрийский автодром в Шпильберге, получил название Гран При Штирии, и при подготовке к нему инженеры команд могут полагаться на обширную информацию, собранную в предыдущий уик-энд.
F1news.ru 07:11
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Футбол
Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»
Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака".
ТАСС Спорт 16:59
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру вчера в 15:03
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Общество
ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым
Москва, 8 июля 2020, 20:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности подтвердила двумя экспертизами секретность тех сведений, что советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов передал чешской разведке.
REGNUM 13:54