Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС. По этой причине экс-глава государства Дмитрий Медведев не получит такой статус автоматически.В источнике
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