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Газета.RuГазета.Ru

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС. По этой причине экс-глава государства Дмитрий Медведев не получит такой статус автоматически.В источнике
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Источник «Ъ»: Медведев сможет стать сенатором, когда посчитает необходимым

Коммерсантъвчера в 16:10

Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева

РИА Новостивчера в 07:21

В России примут закон о пожизненном сенаторстве

Интерфаксвчера в 07:54

Матвиенко объяснила, почему Медведев не получит статус сенатора автоматически

ТАССвчера в 07:42

Медведев не получит автоматически пожизненное место в Совфеде

Известиявчера в 07:33

Медведеву отказались давать место пожизненного сенатора

URA.Ruвчера в 07:26

Матвиенко исключила автоматическое наделение Медведева статусом сенатора

РБКвчера в 08:40
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Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Известия20:40
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Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия01:44
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СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока

Губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, говорится в сообщении Следственного комитета.
РБК02:28
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«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу

Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ruвчера в 04:08

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости01:51
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В ООН считают, что США нарушили международное право, убив Сулеймани

Убийство американцами генерала иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было незаконным, сообщила спецдокладчик ООН по вопросам досудебных казней Агьес Калламар.
ФАН7 июля в 10:28
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Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ruвчера в 14:27
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Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»

Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П».
Военное обозрениевчера в 13:45
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