Политика

Газета.RuГазета.RuМатвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС. По этой причине экс-глава государства Дмитрий Медведев не получит такой статус автоматически.
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