Политика
Газета.RuМатвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС. По этой причине экс-глава государства Дмитрий Медведев не получит такой статус автоматически.
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Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет России обнародовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Газета.Ru 20:31
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия 15:36
Общество
Спутники обнаружили действующий ядерный объект рядом с Пхеньяном
"По мнению экспертов, фотоснимки со спутника, предоставленные американской компанией Planet Labs, свидетельствуют, что в деревне, расположенной в окрестностях Пхеньяна, находится действующий объект, предположительно связанный с ядерной программой КНДР", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 20:07
Политика
Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах
Джо Байден, являющийся одним из кандидатов на следующих выборах президента Соединенных Штатов Америки, выступил с заявлением касательно текущих отношений государства и Всемирной организации здравоохранения.
CT news 16:08
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип «Ленинграда» на песню «Фотосессия» за пять дней посмотрели более 1,2 млн зрителей.
Evo-rus.com вчера в 03:24
Политика
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
Российская газета 20:08
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Общество
За сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 32 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.
Интерфакс 16:36
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия
Под колеса КАМАЗа попал дорожный рабочий на трассе в ЕАО
09.07.2020 года в 01.40 на 1731 км автодороги "Чита — Хабаровск" водитель специализированного транспортного средства 692113 (ДМК — 80) на базе КАМАЗ, осуществлял подсыпку дорожного полотна цементом.
EAOmedia.ru 19:35
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева открыла стрельбу из автомата в честь годовщины свадьбы
Интересно, что все поклонники звездной пары до сих пор не знают, когда те связали себя узами брака: блогер и хип-хоп звезда вступили в брак потаясь – они не стали устраивать помпезного празднования, и уведомили о бракосочетании почти полгода спустя.
Newia.ru 15:48
Культура
Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса
Организатор мероприятия – знаменитый российский продюсер Игорь Крутой отменил проведение шоу из-за угрозы распространения коронавируса.
Evo-rus.com 01:45
Игры
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет в сентябре
Srnsk вчера в 20:24
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат 17:34
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
Здоровье
Мощные магнитные бури в июле 2020 года: даты бурь и как уберечь свое здоровье
Экватор лета обещает несколько космических встрясок На Солнце периодически возникают мощные взрывы, после которых в пространство выбрасываются потоки заряженных частиц.
Vesiskitim.ru 10:15
Политика
Матвиенко подтвердила позицию России по Минским договоренностям
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 8 июля, заявила, что Россия настаивала и будет продолжать настаивать на мирном урегулировании конфликта на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) на базе Минских соглашений.
Известия 07:55
Экономика
Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе
Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
РБК 09:33
Экономика
Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.
ТАСС 17:39
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Футбол
Карпин — о матче с «Уфой»: пока силы были, всё было неплохо
Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, всё было неплохо.
Чемпионат 17:22
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34