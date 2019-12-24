Политика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник. "Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", - сказала спикер.
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Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции по «Северному потоку — 2»

RT на русском03:55

Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции против «Северного потока-2»

РБК03:55

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока – 2» апофеозом абсурда

Известия03:12

Матвиенко анонсировала ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Lenta.ru03:31

Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции против «Северного потока-2»

Российская газета03:31

Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против «Северного потока - 2»

ТАСС03:32

«Северный поток — 2» будет обязательно завершен, заявила Матвиенко

РИА Новости03:18
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева удалила импланты из груди

Instanews Media 04:09
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

СК переквалифицировал обвинение по делу Калви

В окончательной редакции обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировали с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) на равнозначную по свой тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК), сообщает «Интерфакс».
Право.ру 00:41
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Общество

Лукашенко захотел встретиться с Путиным за рюмкой водки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным за рюмкой водки и посидеть по-дружески перед Новым годом, но он вынужден решать экономические проблемы между двумя странами.
Газета.Ru 09:35
Общество

Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года

Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 08:43
Фигурное катание

Ягудин: «Загитова сделала очень много для страны»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру и не принимать участия в чемпионате России.
МК-Спорт 08:31
Политика

Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
News.ru вчера в 06:04
Армия и оружие

В США высоко оценили российские подводные лодки проекта «Ясень-М»

По мнению американского портала The National Interest, ударные атомные подводные лодки усовершенствованного проекта «Ясень-М» являются самыми смертоносными из когда-либо созданных.
Военное дело 01:39
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Футбол

«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду «Фламенго»

Sports.ru 08:11
Политика

Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.
Известия 09:33
Общество

Срок передачи ледокола «Виктор Черномырдин» снова перенесли

Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:41
Политика

В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:17
Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
REGNUM 01:48
Политика

Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту

В своем посте украинская сторона изложила требование согласовывать движение поездов по Крымскому мосту с Киевом.
Южный Федеральный вчера в 10:43
Происшествия

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
РБК вчера в 15:21
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Биатлон

Правление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной России

По сведениям Sports.ru, биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев будут исключены из российской сборной.
Pravda.Ru вчера в 04:50
Происшествия

Бойца ММА избили в Москве на глазах его девушки

Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 07:14
Шоу-бизнес

Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном

Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Вести.Ru 06:48
Общество

Бузова попала в базу данных судебных приставов из-за долгов по ЖКХ

Газета.Ru 07:50
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Политика

Путин потребовал следить за возможным развертыванием РСМД США в Европе

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости следить за возможным развертыванием американских ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, в первую очередь, в Европе и Азии.
ФАН 07:04
Происшествия

Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
RT на русском 02:40
Происшествия

Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Вести.Ru 08:26
Технологии

Слух: Apple планирует выпустить мощный игровой ПК для киберспортсменов

Вероятнее всего, речь идёт либо о высокобюджетном моноблоке, либо о крайне мощном игровом ноутбуке.
Gmbox.ru 03:54
Происшествия

Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова

Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 05:02
Общество

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Интерфакс 22 декабря в 22:40
Спорт

ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
REGNUM 05:56
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