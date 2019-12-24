Политика
РИА НовостиМатвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник. "Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", - сказала спикер.
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Политика
Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»
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Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что законопроект о бытовом насилии не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, так как, по ее мнению, в законодательстве уже достаточно суровых мер наказания за такие преступления.
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