Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник. "Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", - сказала спикер.

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

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