Политика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник. "Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", - сказала спикер.
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Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции по «Северному потоку — 2»

RT на русском03:55

Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции против «Северного потока-2»

РБК03:55

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока – 2» апофеозом абсурда

Известия03:12

Матвиенко анонсировала ответные меры на санкции США против «Северного потока-2»

Lenta.ru03:31

Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции против «Северного потока-2»

Российская газета03:31

Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против «Северного потока - 2»

ТАСС03:32

«Северный поток — 2» будет обязательно завершен, заявила Матвиенко

РИА Новости03:18
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Политика

Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»

«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Происшествия

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 04:29
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
RT на русском 03:14
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Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года

Сериал «Шторм» режиссера Бориса Хлебникова стал лучшим сериалом 2019 года по версии кинокритиков.
Известия 04:31
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга

Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
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Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Происшествия

В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.
РИА Новости 04:28
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Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
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Фото на столе королевы Елизаветы II озадачило британцев

Елизавета II позирует у стола, на котором выставлены фотографии ее семьи. Эта коллекция, окружающая королеву, несколько озадачила британцев.
Газета Metro 04:30
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Шоу-бизнес

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"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
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Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
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Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

Васильева призвала запретить учителям пользоваться телефонами в школе

Министр просвещения Ольга Васильева выступила за ограничение использования телефонов учителями.
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Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Общество

Матвиенко рассказала о законопроекте о бытовом насилии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что законопроект о бытовом насилии не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, так как, по ее мнению, в законодательстве уже достаточно суровых мер наказания за такие преступления.
РИА Новости 04:01
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Умные часы Xiaomi Youpin поступили в продажу

Компания Xiaomi начала продавать умные часы Haylou по рекордно низкой стоимости – 119 юаней (1050 рублей).
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Приставы разыскивают Бузову из-за долгов по ЖКХ

РЕН ТВ 02:57
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Замначальника ГИБДД Балашихи арестован за взятку

В получении взятки был обвинен заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
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Кино

Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика

Актёр Джеки Чан едва не погиб во время исполнения трюка на съемках боевика "Авангард". Об этом сообщил The Star online.
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«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе

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Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv 04:26
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Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
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Голая женщина с ребенком на руках бегала по улице в Красноярске

Сотрудники полиции задержали жительницу Красноярска. Она бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
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УФАС выявило «праздничный картель» в Курортном районе

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что УФАС выявило "праздничный картель" в Курортном районе.
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Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс

Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
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Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона

Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Вести.Ru 01:46
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