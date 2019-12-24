Политика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник. "Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", - сказала спикер.
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Россия готовит зеркальные меры на санкции США по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru03:36

Матвиенко назвала санкции США против «Северного потока-2» апофеозом абсурда

Московский Комсомолец03:35

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока – 2» апофеозом абсурда

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Матвиенко анонсировала ответные меры на санкции США против «Северного потока-2»

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Российская газета03:31

Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против «Северного потока - 2»

ТАСС03:32

«Северный поток — 2» будет обязательно завершен, заявила Матвиенко

РИА Новости03:18
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Общество

«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков.
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Названы предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае

Появились версии крушения истребителя пятого поколения Т-50 "Су-57" в Хабаровском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя силовых структур.
Газета.Ru 03:24
Финансы

Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз

Крупнейшие российские банки с госучастием за последние пять лет увеличили премии ключевому управленческому персоналу в три-шесть раз, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные отчетности банков.
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«Челси» готовит предложение по трансферу Иско

Лондонский «Челси» рассчитывает усилить среднюю линию полузащитником мадридского «Реала» Иско, рапортует издание Daily Mail.
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Общество

Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
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Политика

Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса

Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
ТАСС вчера в 17:49
Кино

Актер Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма

Всемирно известный актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок нового боевика.
Аргументы недели 03:33
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

Piter.tv вчера в 01:37
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
Общество

Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады

Власти Петербурга отказались от проведения парада в 76-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады, сообщил губернатор Александр Беглов.
Lenta.ru 03:13
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Российская газета вчера в 06:50
Происшествия

Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
РИА Новости 03:25
Политика

Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Online47.ru вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова прокомментировала роман с Семеном Слепаковым

Хотя о возможном романе звезд активно заговорили после премии «Человек года», некоторые утверждают — чувства между Светланой и Семеном вспыхнули намного раньше.
StarHit.ru вчера в 16:00
Технологии

Huawei создаст замену YouTube и другим сервисам Google

Китайской компании помогут индийские разработчики. Huawei планирует создать равноценную замену YouTube, Gmail и другим сервисам Google.
Piter.tv 02:42
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
BFM.ru 03:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль вчера в 07:12
Культура

Иван Ургант высмеял «Уральских пельменей»

Культуромания 00:38
Экономика

Бизнесу не снизили налоговые ставки, но смягчили условия для льгот

Депутаты заксо приняли во втором и третьем чтениях законопроект о налоге на имущество организаций на основе кадастровой стоимости.
Новый День 02:02
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Интерфакс вчера в 11:24
Кино

Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года

ТАСС 02:21
Общество

СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru вчера в 18:40
Здоровье

Медики рассказали, как кишечник предупреждает о раке на ранней стадии

Как отмечают специалисты, о колоректальном раке сигнализируют присутствующие в кишечнике человека микроорганизмы Atopobium parvulum и Fusobacterium nucleatum.
UfacityNews.ru 01:27
Политика

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
Телеканал 360° вчера в 13:03
Общество

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Известия 01:09
Единоборства

Кадыров не сомневается в победе над Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выиграть бой у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 04:19
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