Политика
РИА НовостиМатвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник. "Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", - сказала спикер.
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Матвиенко назвала санкции США против «Северного потока-2» апофеозом абсурда
Московский Комсомолец03:35
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