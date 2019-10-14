Политика
Российская газетаМатвиенко: Россия поддержит восстановление авиасообщения с Украиной
Глава Совфеда подчеркнула, что отмена авиарейсов вызвала большое недовольство в украинском обществе, поскольку лишила граждан удобного и безопасного средства коммуникации с соседним государством. "Этим решением киевская власть выстрелила себе в ногу", - считает спикер.
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Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина
На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.
Газета.Ru 14:42
Политика
Минобороны предложило сделать 19 июля Днём Русской Америки
Министерство обороны России выступило с инициативой учредить в стране новую памятную дату — День Русской Америки.
RT на русском 11:51
Экономика
Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств
Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.
Независимая газета 12:11
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении спортсмена до смерти
В Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена.
Известия 14:14
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку.
РИА Новости 09:49
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
ТАСС 12:16
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.
Российская газета 13:52
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Политика
Рейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ 14:51
Гаджеты
Раскрыты характеристики новой доступной версии смартфона Honor 20
Китайский бренд Honor готовит новый смартфон с модельным номером LRA-AL00, который выйдет под названием Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, пишет ресурс iXBT.Новинка получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+, встроенный сканер отпечатков пальцев, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с датчиками изображения на 48, 8 и 2 мегапикселя.
UfaTime.ru 02:07
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 11:20
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Футбол
Нового наставника Тедеско игрокам «Спартака» представит Цорн
Немецкий специалист Доменико Тедеско вместе с генеральным директором "Спартака" Томаса Цорна пришел на свою первую тренировку в качестве наставника красно-белых.
Газета.Ru 06:00
Культура
Бурак Озчивит работает на камеру только в присутствии жены
Rusturkey.com 01:29
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Экономика
Власти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно
По данным Смольного, средний «доход от трудовой деятельности» в Петербурге в 2020 году составит 60 тыс. 790 рублей, а к 2022 году поднимется до 72 тыс. 470 рублей.
REGNUM 07:20
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение 02:21
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Технологии
«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
Коммерсантъ 13:29
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Хоккей
Московское «Динамо» со счетом 6:3 обыграло «Металлург» в КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" одержали победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 15:08
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Теннис
Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае
Интерфакс-Спорт вчера в 06:16
Экономика
Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%
По итогам торгов на Московской бирже 14 октября акции «Яндекса» выросли на 4,09% к цене открытия, до отметки 1975,6 руб. за штуку, свидетельствуют данные биржи.
Коммерсантъ 13:18
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM вчера в 05:01