Политика

Российская газетаРоссийская газетаМатвиенко: Россия поддержит восстановление авиасообщения с Украиной

Глава Совфеда подчеркнула, что отмена авиарейсов вызвала большое недовольство в украинском обществе, поскольку лишила граждан удобного и безопасного средства коммуникации с соседним государством. "Этим решением киевская власть выстрелила себе в ногу", - считает спикер.
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Матвиенко заявила, что Россия готова восстановить авиасообщение с Украиной

Коммерсантъ09:39

РФ положительно отреагирует на решение Киева возобновить авиасообщение, заявила Матвиенко

Народные новости08:54

РФ поддержит решение Украины восстановить авиасообщение между странами

Известия09:23

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Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом

РБК09:37

Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной

RT на русском08:54

Матвиенко пообещала положительный ответ РФ, если Украина решит возобновить авиарейсы

Интерфакс09:14
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Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

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В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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