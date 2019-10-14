Политика

Российская газетаРоссийская газетаМатвиенко: Россия поддержит восстановление авиасообщения с Украиной

Глава Совфеда подчеркнула, что отмена авиарейсов вызвала большое недовольство в украинском обществе, поскольку лишила граждан удобного и безопасного средства коммуникации с соседним государством. "Этим решением киевская власть выстрелила себе в ногу", - считает спикер.
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Матвиенко пообещала положительный ответ РФ, если Украина решит возобновить авиарейсы

Интерфакс09:14

Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом

РБК09:37

РФ поддержит решение Украины восстановить авиасообщение между странами

Известия09:23

Матвиенко: Россия ответит положительно, если Киев предложит восстановить авиасообщение

ТАСС09:09

РФ положительно отреагирует на решение Киева возобновить авиасообщение, заявила Матвиенко

Народные новости08:54

Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной

RT на русском08:54

Матвиенко заявила, что Россия готова восстановить авиасообщение с Украиной

Коммерсантъ09:39
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Газета.Ru 06:41
Политика

Эр-Рияд отчитался о переговорах Путина с принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
РБК 13:20
Общество

Соцсети призвали израильтян не летать в Россию

Призывы к отказу от поездок в Россию появились в социальных сетях после оглашения приговора гражданке Израиля Нааме Иссахар, осужденной на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Ридус 13:22
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Энергетика

Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти

"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину

Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
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Авто

Новый Nissan Juke представлен вживую на автосалоне в Софии

На автосалон во Франкфурте автомобиль не попал. И вот теперь он был впервые вживую представлен на мотор-шоу, которое состоялось в Софии.
Тарантас Ньюс 06:56
Политика

Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции

Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Политика

Организаторам референдума в Каталонии дали тюремные сроки

Каталонских политиков, организовавших в 2017 году референдум об отделении от Испании, приговорили к тюремному заключению.
Lenta.ru 06:45
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Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Армия и оружие

Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж

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Общество

Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»

«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
РБК 13:48
Армия и оружие

Американцы собрали торпеду-убийцу российских подлодок

В США разрабатывают специальные тяжелые торпеды Mk48, которые предназначены для уничтожения современных российских субмарин.
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Космос

Жуткий сценарий конца света раскрыли ученые

Исследователи раскрыли невероятный сценарий конца света, сообщает информационно-аналитическое издание terrnews.com.
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«Спартак» объявил о назначении Тедеско

34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
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Украинские националисты начали марш протеста в Киеве

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Армия и оружие

Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России

РЕН ТВ вчера в 12:51
Происшествия

В Ростове автобус с людьми протаранил остановку

В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
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Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

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В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
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В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна

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Шоу-бизнес

Илья Древнов впервые высказался о разводе с Марией Порошиной

Актёр Илья Древнов впервые прокомментировал свой развод с Марией Порошиной.
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Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.
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Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне

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Грабители со стрельбой похитили сумку с деньгами в Москве

Грабители на трех автомобилей совершили разбой со стрельбой на Ленинском проспекте в Москве.
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
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Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре

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Неприязненное отношение к чиновнику якобы возникло у нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова в 2006 году, когда Темирбаев предложил поддержку тогдашнему президенту республики Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике.
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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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