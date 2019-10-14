Политика
Российская газетаМатвиенко: Россия поддержит восстановление авиасообщения с Украиной
Глава Совфеда подчеркнула, что отмена авиарейсов вызвала большое недовольство в украинском обществе, поскольку лишила граждан удобного и безопасного средства коммуникации с соседним государством. "Этим решением киевская власть выстрелила себе в ногу", - считает спикер.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Политика
Эр-Рияд отчитался о переговорах Путина с принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
РБК 13:20
Общество
Соцсети призвали израильтян не летать в Россию
Призывы к отказу от поездок в Россию появились в социальных сетях после оглашения приговора гражданке Израиля Нааме Иссахар, осужденной на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Ридус 13:22
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Авто
Новый Nissan Juke представлен вживую на автосалоне в Софии
На автосалон во Франкфурте автомобиль не попал. И вот теперь он был впервые вживую представлен на мотор-шоу, которое состоялось в Софии.
Тарантас Ньюс 06:56
Политика
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Политика
Организаторам референдума в Каталонии дали тюремные сроки
Каталонских политиков, организовавших в 2017 году референдум об отделении от Испании, приговорили к тюремному заключению.
Lenta.ru 06:45
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Армия и оружие
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
РИА Новости 13:42
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
РБК 13:48
Армия и оружие
Американцы собрали торпеду-убийцу российских подлодок
В США разрабатывают специальные тяжелые торпеды Mk48, которые предназначены для уничтожения современных российских субмарин.
Утро.ru 08:09
Космос
Жуткий сценарий конца света раскрыли ученые
Исследователи раскрыли невероятный сценарий конца света, сообщает информационно-аналитическое издание terrnews.com.
Evo-rus.com 07:28
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 11:10
Армия и оружие
Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России
РЕН ТВ вчера в 12:51
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна
Росбалт вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые высказался о разводе с Марией Порошиной
Актёр Илья Древнов впервые прокомментировал свой развод с Марией Порошиной.
OAnews 12:52
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.
Piter.tv 10:27
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Дни.ру 11:47
Происшествия
Грабители со стрельбой похитили сумку с деньгами в Москве
Грабители на трех автомобилей совершили разбой со стрельбой на Ленинском проспекте в Москве.
Газета.Ru 09:56
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
РИА Новости 06:33
Футбол
Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре
Privet-Rostov.ru 00:40
Политика
Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова
Неприязненное отношение к чиновнику якобы возникло у нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова в 2006 году, когда Темирбаев предложил поддержку тогдашнему президенту республики Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике.
Lenta.ru 12:04