Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 14 марта заявила, что Россия подошла к глобальному экономическому кризису наиболее подготовленной из всех нефтедобывающих стран, передает ТАСС. Она сказала, что Россия не сокращает экстренно бюджетные расходы, а «уверенно себя чувствует».

Матвиенко: РФ подошла к кризису самой подготовленной из нефтяных стран

Общество МЧС предупредило о метели и сильном ветер в Москве вечером 14 марта В период с 19:00 часов 14 марта до 02 часов 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

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