Экономика
Аргументы и ФактыМатвиенко: РФ подошла к кризису самой подготовленной из нефтяных стран
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 14 марта заявила, что Россия подошла к глобальному экономическому кризису наиболее подготовленной из всех нефтедобывающих стран, передает ТАСС. Она сказала, что Россия не сокращает экстренно бюджетные расходы, а «уверенно себя чувствует».
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Здоровье
Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств
Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
Общество
МЧС предупредило о метели и сильном ветер в Москве вечером 14 марта
В период с 19:00 часов 14 марта до 02 часов 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
Здоровье
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Общество
Европа стала центром пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии нового коронавируса COVID-19.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Излечившиеся от коронавируса нового типа пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Футбол
На матче «Зенита» и «Урала» ожидается до 50 тысяч зрителей
Музыка
Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»
Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой
Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.
Шоу-бизнес
Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости
На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
Общество
Собянин ужесточил меры против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, в своем развитии проходит четыре этапа.
Общество
Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом
Клинический психолог Михаил Хорс предположил, что отсутствие у российских граждан страха быть зараженными коронавирусом может объясняться тем, что жители РФ прошли закалку различными неурядицами, причем коронавирус является не самой страшной из них.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Происшествия
Фигурантам дела Абызова ужесточили обвинение
Как сообщил ТАСС адвокат гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова Григорий Иванищев, следователи переквалифицировали фигурантам обвинение с участия в преступном сообществе на его создание.
Гаджеты
Обновление Windows для исправления ошибок сломало компьютеры
Мартовское обновление Windows для исправления ошибок сломало компьютеры. Пользователи снова столкнулись с «синим экраном смерти».
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Шоу-бизнес
Жена сбрившего брови Джигана прокомментировала скандал в семье
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова прокомментировала скандал в семье. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Футбол
Кассационный суд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву
Второй кассационный суд 20 апреля рассмотрит жалобы на приговор брату футболиста Кириллу Кокорину и футболисту Павлу Мамаеву, а также Александру Протасовицкому.
Авто
В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Происшествия