Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМатвиенко: РФ подошла к кризису самой подготовленной из нефтяных стран

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 14 марта заявила, что Россия подошла к глобальному экономическому кризису наиболее подготовленной из всех нефтедобывающих стран, передает ТАСС. Она сказала, что Россия не сокращает экстренно бюджетные расходы, а «уверенно себя чувствует».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матвиенко: РФ подошла к кризису самой подготовленной из нефтяных стран

Аргументы и Факты07:03

Россия подошла к экономическому кризису наиболее подготовленной

Вместе-РФ05:05

Матвиенко: Россия готова к кризису лучше всех нефтедобывающих стран

Красная весна06:05

Матвиенко: Россия чувствует себя уверенно в условиях мирового кризиса

Московский Комсомолец05:32

Матвиенко: Россия подошла к кризису самой подготовленной из всех нефтедобывающих стран

ТАСС05:17

В Совфеде заявили о готовности России к мировому кризису

ФедералПресс06:16

Матвиенко: из экспортёров нефти к мировому кризису Россия готова лучше всех

REGNUM04:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:26, Ашберн
Здоровье

Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств

Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
News.ru вчера в 08:30
Общество

МЧС предупредило о метели и сильном ветер в Москве вечером 14 марта

В период с 19:00 часов 14 марта до 02 часов 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 07:05
Политика

Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса

Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
РИА Новости 06:50
Здоровье

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Вести Подмосковья вчера в 01:08
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Общество

Европа стала центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии нового коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 13:16
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 07:05
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

Излечившиеся от коронавируса нового типа пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
РИА Новости 00:01
Общество

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
REGNUM 06:09
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

Газета.Ru 05:06
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Вести.Ru 06:34
Футбол

На матче «Зенита» и «Урала» ожидается до 50 тысяч зрителей

ProstoProSport 06:54
Армия и оружие

Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Газета.Ru 05:12
Музыка

Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»

Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Пенза-Пресс вчера в 05:34
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Европой

Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой вчера в 02:34
Недвижимость

Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости

На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
IrkutskMedia 12 марта в 16:30
Общество

Собянин ужесточил меры против коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:53
Общество

Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни

Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, в своем развитии проходит четыре этапа.
Lenta.ru 07:02
Общество

Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

Клинический психолог Михаил Хорс предположил, что отсутствие у российских граждан страха быть зараженными коронавирусом может объясняться тем, что жители РФ прошли закалку различными неурядицами, причем коронавирус является не самой страшной из них.
Наша версия 04:28
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Происшествия

Фигурантам дела Абызова ужесточили обвинение

Как сообщил ТАСС адвокат гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова Григорий Иванищев, следователи переквалифицировали фигурантам обвинение с участия в преступном сообществе на его создание.
ТАСС 06:43
Космос

На орбите Сатурна начали искать девятую планету Солнечной системы

РЕН ТВ 06:59
Гаджеты

Обновление Windows для исправления ошибок сломало компьютеры

Мартовское обновление Windows для исправления ошибок сломало компьютеры. Пользователи снова столкнулись с «синим экраном смерти».
Ferra вчера в 10:08
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Шоу-бизнес

Жена сбрившего брови Джигана прокомментировала скандал в семье

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова прокомментировала скандал в семье. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 06:08
Футбол

Кассационный суд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву

Второй кассационный суд 20 апреля рассмотрит жалобы на приговор брату футболиста Кириллу Кокорину и футболисту Павлу Мамаеву, а также Александру Протасовицкому.
РЕН ТВ вчера в 09:18
Авто

В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus

Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Тарантас Ньюс 12 марта в 11:02
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное