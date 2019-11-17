Политика
Говорит МоскваМатвиенко: Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги
Валентина Матвиенко назвала замысел «крупным перспективным проектом, который качественно изменит транспортную инфраструктуру на Кубе». Матвиенко добавила, что будет заменён подвижной состав и увличена скорость движения поездов.
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с чего всё началось
Совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны.ТАССвчера в 19:15
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Экономика
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Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Гаджеты
Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android
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В Союзе биатлонистов России произошел скандал
Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
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Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
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Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Число здоровых детей сократилось в четыре раза, 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города — над этими демографическими проблемами сегодня работают российские ученые.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
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Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
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Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Наука
На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки
На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Футбол
Определены 16 из 24 участников Евро-2020
В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
Армия и оружие
Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400
ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Единоборства
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Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Энергетика
«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве
В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
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Блахович победил Соузу в главном бою турнира UFC Fight Night 164
В ночь на 17 ноября (мск) в Сан-Паулу прошел турнир UFC Fight Night 164.
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Шоу-бизнес
Мама Александра Носика пропала в Москве
Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
Кино
В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи
Общество
СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ
Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
ЖКХ
Водоснабжение в Благовещенске контролирует лично мэр города
Перебои с поступлением воды в многоквартирные дома Благовещенска, вызванные снижением уровня реки Амур и ледостава, взяла под личный контроль глава города Валентина Калита.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
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В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Авто
Составили топ-10 самых доступных автомобилей премиум-класса в России
Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в России продолжают расти продажи новых премиальных автомобилей.
Музыка
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
За два дня клип шоумена Михаила Галустяна на песню "Хочу тибя любицца" набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Общество
Онлайн-шопоголизм хотят признать психическим расстройством
Немецкие ученые выступили с предложением признать шопоголизм психическим расстройством.
Политика
В Белоруссии начались парламентские выборы
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).