Совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны.

с чего всё началось

Валентина Матвиенко назвала замысел «крупным перспективным проектом, который качественно изменит транспортную инфраструктуру на Кубе». Матвиенко добавила, что будет заменён подвижной состав и увличена скорость движения поездов.

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