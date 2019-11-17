Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваМатвиенко: Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги

Валентина Матвиенко назвала замысел «крупным перспективным проектом, который качественно изменит транспортную инфраструктуру на Кубе». Матвиенко добавила, что будет заменён подвижной состав и увличена скорость движения поездов.
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с чего всё началось

Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог

Совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны.
ТАССвчера в 19:15

Подробнее о событии

Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги

Известиявчера в 22:17

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Lenta.ruвчера в 21:41

Матвиенко обнаружила сходство в оценке РФ и Кубой событий в Боливии

Интерфаксвчера в 19:59

Россия поможет отремонтировать все железные дороги Кубы

URA.Ruвчера в 20:59

Матвиенко сообщила о проекте по реконструкции кубинских железных дорог

РБКвчера в 20:19

Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Российская газетавчера в 21:05

Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог

ТАССвчера в 19:15
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Экономика

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

Почему россияне перестали закрывать кредиты досрочно Способность заемщиков гасить долг досрочно снизилась из-за роста финансовой нагрузки, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
РБК вчера в 05:01
Происшествия

В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
RT на русском вчера в 09:52
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Гаджеты

Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android

Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6–9 месяцев.
News.ru 15 ноября в 01:58
Спорт

В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Взгляд.ру вчера в 22:38
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:44
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Здоровье

Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной

Число здоровых детей сократилось в четыре раза, 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города — над этими демографическими проблемами сегодня работают российские ученые.
РИА Новости 00:00
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor вчера в 07:14
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Футбол

Определены 16 из 24 участников Евро-2020

В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
Матч ТВ вчера в 17:41
Армия и оружие

Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400

ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Известия вчера в 21:12
Единоборства

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Энергетика

«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Экономика сегодня 14 ноября в 01:36
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве

В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
Российская газета вчера в 19:31
Единоборства

Блахович победил Соузу в главном бою турнира UFC Fight Night 164

В ночь на 17 ноября (мск) в Сан-Паулу прошел турнир UFC Fight Night 164.
Sport24.ru 00:00
Политика

Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины

Известия 15 ноября в 18:03
Шоу-бизнес

Мама Александра Носика пропала в Москве

Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
StarHit.ru 15 ноября в 06:40
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

RT на русском вчера в 21:44
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Газета.Ru 01:13
ЖКХ

Водоснабжение в Благовещенске контролирует лично мэр города

Перебои с поступлением воды в многоквартирные дома Благовещенска, вызванные снижением уровня реки Амур и ледостава, взяла под личный контроль глава города Валентина Калита.
REGNUM 00:31
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Авто

Составили топ-10 самых доступных автомобилей премиум-класса в России

Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в России продолжают расти продажи новых премиальных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:18
Музыка

Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube

За два дня клип шоумена Михаила Галустяна на песню "Хочу тибя любицца" набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РИА Новости вчера в 09:59
Общество

Онлайн-шопоголизм хотят признать психическим расстройством

Немецкие ученые выступили с предложением признать шопоголизм психическим расстройством.
Piter.tv вчера в 05:17
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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