Совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны.

с чего всё началось

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог. Его реализация поможет существенно улучшить транспортную инфраструктуру республики.

Политика Киев хочет обмануть Москву с особым статусом Донбасса Верховная рада будет работать над законопроектом об особом статусе Донбасса лишь после встречи глав государств "нормандской четверки", что явно идет вразрез с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Здание обрушилось под Саратовом Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.

Происшествия На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.

Общество Археологи обнаружили тайные теплицы Гитлера в Польше Сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера «Волчье логово» остатки огорода, овощами с которого питался лидер нацистов.

Здоровье Ученые советуют не давать эти два продукта детям до двух лет Американские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний проанализировали данные о питании тысячи детей в США в возрасте от полугода до 23 месяцев и пришли к выводу, что два популярных среди родителей продукта лучше не давать малышам до двух лет.

Политика В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.