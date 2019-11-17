Политика

Российская газетаРоссийская газетаМатвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог. Его реализация поможет существенно улучшить транспортную инфраструктуру республики.
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Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог

Совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны.
ТАССвчера в 19:15

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Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги

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Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог

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Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

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Интерфаксвчера в 19:59

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Lenta.ruвчера в 21:41
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Политика

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В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
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Экономика

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Происшествия

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В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
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За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
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Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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