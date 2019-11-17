Совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны.

с чего всё началось

Мы наслушались столько слов благодарности в адрес России, в адрес нашего президента за неизменную солидарность, за поддержку и помощь Кубе. Огромные слова благодарности за те подарки, которые Россия сделала к юбилею столицы Кубы. И не только от руководства, но и от простых граждан.

В кубинской Гаване председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поговорила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом о проекте реконструкции кубинских железных дорог. Ожидается, что данный проект позволит качественно изменить транспортную инфраструктуру республики.

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