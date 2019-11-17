Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruМатвиенко обсудила реконструкцию железных дорог на Кубе

В кубинской Гаване председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поговорила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом о проекте реконструкции кубинских железных дорог. Ожидается, что данный проект позволит качественно изменить транспортную инфраструктуру республики.
Читать в источнике
Комментировать24
Валентина Матвиенко
Мы наслушались столько слов благодарности в адрес России, в адрес нашего президента за неизменную солидарность, за поддержку и помощь Кубе. Огромные слова благодарности за те подарки, которые Россия сделала к юбилею столицы Кубы. И не только от руководства, но и от простых граждан.
— Валентина Матвиенко, российский политикТАСС вчера в 19:15
с чего всё началось

Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог

Совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны.
ТАССвчера в 19:15

Подробнее о событии

Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги

Известиявчера в 22:17

Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Российская газетавчера в 21:05

Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог

ТАССвчера в 19:15

Матвиенко сообщила о проекте по реконструкции кубинских железных дорог

РБКвчера в 20:19

РФ и Куба реализуют проект реконструкции кубинских железных дорог

РЕН ТВвчера в 21:01

Матвиенко обнаружила сходство в оценке РФ и Кубой событий в Боливии

Интерфаксвчера в 19:59

Россия поможет отремонтировать все железные дороги Кубы

URA.Ruвчера в 20:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

REGNUM вчера в 07:44
Политика

Украинские военные корабли покидают Керчь

Коммерсантъ 03:22
Футбол

Эден Азар забил второй гол в ворота сборной России

На 33-й минуте Эден Азар удвоил преимущество гостей. Лукаку на свой счет записал результативную передачу.
ODDS.ru вчера в 12:35
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК вчера в 15:49
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

РБК вчера в 07:21
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Космос

Роскосмос презентовал новый способ контроля за состоянием ракет

Политическая Экспертиза 04:04
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews 15 ноября в 11:16
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Общество

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Гаджеты

В WhatsApp появится темная тема

В мессенджере WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, появится темная тема.
UfaTime.ru вчера в 23:59
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
ТАСС 03:35
Политика

США и Южная Корея решили отложить военные учения из-за КНДР

Life.ru 02:38
Политика

Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией

Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
РИА Новости 04:21
Политика

На Украине заявили об остановке следствия по делам майдана

Об остановке следствия по делам майдана заявила адвокат семей так называемых героев небесной сотни Евгения Закревская.
REGNUM 02:23
Здоровье

Специалисты рассказали, как распознать женский алкоголизм

МедиаПоток 15 ноября в 11:02
Спорт

Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 19:46
Общество

Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин

Вести.Ru 00:33
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко

С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Paparazzi.ru вчера в 03:54
Футбол

Константин Генич: «Матч с Бельгией показал, что при построении атаки мы слишком зависим от Головина»

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич заявил, что сборной России не хватало полузащитника Александра Головина в матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии (1:4).
Матч ТВ 03:14
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Фигурное катание

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Комсомольская правда 00:06
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Здоровье

В Минздраве сообщили, что 98% недоношенных детей в России выживают

На территории России уровень выживаемости недоношенных детей составляет 98%.
News.ru 02:56
Шоу-бизнес

Айза Анохина вернула мужу 15 миллионов рублей

Российская рэп-исполнительница и телеведущая Айза Анохина призналась, что вернула мужу Дмитрию 15 миллионов рублей, которые он ранее инвестировал в ее проект.
Пятый канал вчера в 05:25
Кино

Алексей Чадов полностью обнажился в новом фильме «Аванпост»

По сюжету, главные герои фильма, которых играют Алексей Чадов, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко и Петр Федоров, спасают людей от страшной угрозы.
Вечерний курьер вчера в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное